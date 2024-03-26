بطولة الجزائر للشباب.. تونس تتوج باللقب بالتعادل مع مصر واحتفال على طريقة صلاح

تعادل منتخب مصر للشباب مع منافسه تونس بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في دورة الجزائر الودية الدولية.

وتوج منتخب تونس بالبطولة بعد الحصول على 9 نقاط.

وسجل عمر فتحي هدف الفراعنة، بينما جاء هدف نسور قرطاج بشكل ذاتي بعد ارتداد الكرة من قدم مدافع مصر.

وأقيمت المباراة في الجزائر ضمن دورة الجزائر الودية الدولية.

وافتتح عمر فتحي النتيجة في الدقيقة 14 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

جوووول.. عمر فتحي يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر للشباب في شباك تونس 🔥🔥 pic.twitter.com/DPtXeNfm6W — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 25, 2024

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 24 بعد تسديدة من مهاجم نسور قرطاج ارتدت في قدم مدافع مصر وسكنت الشباك.

منتخب تونس للشباب ينجح في إحراز هدف التعادل في مرمى منتخب مصر ⚽⚽ pic.twitter.com/wh1R5kPXOZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 25, 2024

وكاد منتخب تونس أن يسجل هدفا قاتلا إذ ارتطمت كرة في القائم.

وفي الدقيقة 62 سدد محمد إبراهيم كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى منتخب تونس.

وكان منتخب الشباب قد خاض مباراتين في الدورة الودية.

وخسر منتخب مصر تحت 20 عاما مواجهة الافتتاح أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما حقق الفراعنة الفوز على موريتانيا بنفس النتيجة.

واحتفل منتخب تونس عقب نهاية المباراة على طريقة احتفال محمد صلاح لاعب ليفربول.

وخاض منتخب مصر للشباب معسكر البطولة بداية من الجمعة الماضية استعدادا للدورة الودية الدولية بالجزائر، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وموريتانيا.

وكانت قائمة منتخب مصر للشباب تضم 27 لاعبا هم :

حراسة المرمي : حازم جمال - محمد منشاوي - أحمد وهب - محمد عبد الفتاح

الدفاع: أحمد عابدين - عبد الله فؤاد - أحمد مجدي - زياد خالد - حسن ابو المعاطي - محمد عبد المنعم - مروان حجي - محمد إبراهيم - سيف عصام

خط الوسط : إبراهيم عادل - عبد الرحمن شعبان ( كتكوت )- أحمد خالد ( كباكا )- محمد السيد - مروان محمود- محمد عبد الله - عمر خضر - عمرو خالد - عمار ياسر

خط الهجوم : محمد زعلوك - مهند محمد - محمد رأفت - عمر فتحي ( عموري )- محمد الدسوقي.