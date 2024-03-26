ريليفو: برشلونة منقتح لبيع مدافعه السنغالي

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 00:42

كتب : FilGoal

مايكل فاي

لا يمانع نادي برشلونة من بيع مدافعه السنغالي ميكا فاي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع ريليفو الإسباني أن النادي الكتالوني سعيد بتطور فاي ويرونه مثل رونالد أراوخو عندما انضم للفريق قبل أعوام.

وأفاد الموقع أن بالرغم من ذلك لكن برشلونة يرى أن بيعه فرصة جيدة من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي.

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وذكرت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد قد أرسل كشافين من أجل مراقبة المدافع الذي يلعب في الفريق الثاني لبرشلونة.

وراقب كشافين النادي الكتالوني اللاعب البالغ من العمر 19 عاما في مباراة منتخب بلاده السنغال ضد ضد الجابون في المباراة الودية التي جمعتهما الجمعة الماضية.

وتمكن فاي من تسجيل هدف في فوز أسود التيرانجا على الجابون 3-0.

وحسب الصحيفة فقيمة فاي تبلغ 25 مليون يورو ويتواجد في السباق رفقة مانشستر يونايتد كل من باير ليفكوزن وإنتر ميلان للتوقيع معه.

ولم يلعب فاي أي مباراة مع الفريق الأول خلال الموسم الجاري رفقة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني.

وفضل تشافي ضم باو كوبارسي المدافع البالغ من العمر 17 عاما للعب في الفريق الأول وتمكن من الانضمام إلى منتخب إسبانيا وأصبح أصغر مدافع يشارك مع منتخب لاروخا في التاريخ.

وكسر كوبارسي رقم سيرجيو راموس لاعب إشبيلية الحالي وريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق كونه أصغر مدافع يمثل إسبانيا في التاريخ.

برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني ميكا فاي
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