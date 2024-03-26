السنغالي أدالبير ديوف حكما لمباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة مصر ضد كرواتيا.

ويلعب منتخب مصر ضد كرواتيا في نهائي بطولة عاصمة مصر ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتقام المباراة مساء غدا الثلاثاء في تمام العاشرة مساء، على ملعب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتولى السنغالي ألدابير ديوف إدارة المباراة، ويعاونه مواطنه الحاج ماليك سامبا، وواترا نوهو من كوت ديفوار، والسنغالي بان فرانكلين حكما رابعا.

والثنائي المغربي الفريق حمزة وجيرمومي فاتيح للفيديو.

وتأهل منتخب كرواتيا لنهائي البطولة بعد التغلب على تونس بركلات الترجيح.

وكان منتخب مصر تأهل إلى نهائي البطولة بعد التغلب على نيوزيلندا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد.

أما مباراة تونس ونيوزيلندا يديرها طاقم مصري بالكامل مكون من أحمد الغندور، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح ويوسف البساطي، وإبراهيم نور الدين حكما رابعا.

والثنائي طارق مجدي وعمرو الشناوي للفيديو.