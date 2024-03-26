السنغالي أدالبير ديوف حكما لمباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 00:27

كتب : أحمد الخولي

كرواتيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة مصر ضد كرواتيا.

ويلعب منتخب مصر ضد كرواتيا في نهائي بطولة عاصمة مصر ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتقام المباراة مساء غدا الثلاثاء في تمام العاشرة مساء، على ملعب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة كرواتيا.. ماذا فعلت مصر في 69 مباراة سابقة ضد منتخبات أوروبا مدرب كرواتيا: نستهدف التتويج بكأس عاصمة مصر نفاد تذاكر مصر أمام كرواتيا في نهائي كأس العاصمة

ويتولى السنغالي ألدابير ديوف إدارة المباراة، ويعاونه مواطنه الحاج ماليك سامبا، وواترا نوهو من كوت ديفوار، والسنغالي بان فرانكلين حكما رابعا.

والثنائي المغربي الفريق حمزة وجيرمومي فاتيح للفيديو.

وتأهل منتخب كرواتيا لنهائي البطولة بعد التغلب على تونس بركلات الترجيح.

وكان منتخب مصر تأهل إلى نهائي البطولة بعد التغلب على نيوزيلندا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد.

أما مباراة تونس ونيوزيلندا يديرها طاقم مصري بالكامل مكون من أحمد الغندور، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح ويوسف البساطي، وإبراهيم نور الدين حكما رابعا.

والثنائي طارق مجدي وعمرو الشناوي للفيديو.

مصر كرواتيا كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
منتخب تونس يتوج بدورة الجزائر الودية بالتعادل مع مصر انتهت ودية الشباب - مصر (1)-(1) تونس قبل مواجهة كرواتيا.. ماذا فعلت مصر في 69 مباراة سابقة ضد منتخبات أوروبا أحمر وأحمر.. تعرف على ألوان ملابس مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة مدرب كرواتيا: نستهدف التتويج بكأس عاصمة مصر نفاد تذاكر مصر أمام كرواتيا في نهائي كأس العاصمة قبل مواجهة المنتخب أمام كرواتيا.. تامر حسني يحيي حفل نهائي كأس عاصمة مصر مواعيد مباريات الإثنين 25 مارس 2024.. منتخب الشباب يواجه تونس وديا
أخر الأخبار
تحرك لمدة 10 دقائق.. تطورات إيجابية في حالة أحمد رفعت دقيقة | الكرة المصرية
منتخب تونس يتوج بدورة الجزائر الودية بالتعادل مع مصر 14 دقيقة | الكرة المصرية
ريليفو: برشلونة منقتح لبيع مدافعه السنغالي 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
السنغالي أدالبير ديوف حكما لمباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة ساعة | منتخب مصر
انتهت ودية الشباب - مصر (1)-(1) تونس ساعة | الكرة المصرية
المتألق في المونديال دائما.. أوتشوا يرحل من ساليرنيتانا ساعة | الكرة الأوروبية
رونالدو يختار بين ميسي وكريستيانو.. والأفضل في العالم ومدربه المفضل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب الأهلي يكشف مستجدات حالة إمام عاشور بعد الجراحة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 3 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر 4 كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8