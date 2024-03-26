انتهت ودية الشباب - مصر (1)-(1) تونس

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 00:12

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمباراة الودية للشباب بين مصر وتونس.

-------------------------

انتهت

أخبار متعلقة:
المتألق في المونديال دائما.. أوتشوا يرحل من ساليرنيتانا رونالدو يختار بين ميسي وكريستيانو.. والأفضل في العالم ومدربه المفضل طبيب الأهلي يكشف مستجدات حالة إمام عاشور بعد الجراحة مران الأهلي – الشناوي يواصل التأهيل وبرنامج مكثف لـ أبو علي

ق 62: تسديدة قوية من محمد إبراهيم من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى منتخب تونس.

بداية الشوط الثاني

ق 24: جووول التعادل لتونس بعد تسديدة من مهاجم نسور قرطاج ارتدت في قدم مدافع مصر وسكنت الشباك.

ق 14: جووول عمر فتحي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

مصر للشباب تونس وائل رياض عمر فتحي
نرشح لكم
تحرك لمدة 10 دقائق.. تطورات إيجابية في حالة أحمد رفعت منتخب تونس يتوج بدورة الجزائر الودية بالتعادل مع مصر السنغالي أدالبير ديوف حكما لمباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة طبيب الأهلي يكشف مستجدات حالة إمام عاشور بعد الجراحة مران الأهلي – الشناوي يواصل التأهيل وبرنامج مكثف لـ أبو علي مران الزمالك - زيزو يواصل التأهيل وظهور الونش قبل مواجهة كرواتيا.. ماذا فعلت مصر في 69 مباراة سابقة ضد منتخبات أوروبا خبر في الجول - الزمالك يتلقى الموافقة الأمنية لعدد الجمهور أمام فيوتشر في الكونفدرالية ذهاب وإيابا
أخر الأخبار
منتخب تونس يتوج بدورة الجزائر الودية بالتعادل مع مصر 12 دقيقة | الكرة المصرية
ريليفو: برشلونة منقتح لبيع مدافعه السنغالي 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
السنغالي أدالبير ديوف حكما لمباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة ساعة | منتخب مصر
انتهت ودية الشباب - مصر (1)-(1) تونس ساعة | الكرة المصرية
المتألق في المونديال دائما.. أوتشوا يرحل من ساليرنيتانا ساعة | الكرة الأوروبية
رونالدو يختار بين ميسي وكريستيانو.. والأفضل في العالم ومدربه المفضل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب الأهلي يكشف مستجدات حالة إمام عاشور بعد الجراحة 2 ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي – الشناوي يواصل التأهيل وبرنامج مكثف لـ أبو علي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 3 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر 4 كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8