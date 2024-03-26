انتهت ودية الشباب - مصر (1)-(1) تونس
الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 00:12
كتب : FilGoal
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انتهت
ق 62: تسديدة قوية من محمد إبراهيم من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى منتخب تونس.
بداية الشوط الثاني
منتخب تونس للشباب ينجح في إحراز هدف التعادل في مرمى منتخب مصر ⚽⚽ pic.twitter.com/wh1R5kPXOZ— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 25, 2024
ق 24: جووول التعادل لتونس بعد تسديدة من مهاجم نسور قرطاج ارتدت في قدم مدافع مصر وسكنت الشباك.
جوووول.. عمر فتحي يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر للشباب في شباك تونس 🔥🔥 pic.twitter.com/DPtXeNfm6W— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 25, 2024
ق 14: جووول عمر فتحي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
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