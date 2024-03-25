المتألق في المونديال دائما.. أوتشوا يرحل من ساليرنيتانا

توصل جويليرمو أوتشوا حارس مرمى ساليرنيتانا مع ناديه إلى اتفاق من أجل الرحيل مجانا بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد الحارس المكسيكي بنهاية الموسم الجاري رفقة ناديه الإيطالي.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورتس أن أوتشوا لن يجدد عقده مع سيرحل مجانا بنهاية الموسم الجاري.

وأفاد رومانو أن بالفعل تم التوقيع على كل الوثائق للسماح له بالرحيل.

واشتهر أوتشوا بتألقه الدائم في بطولة كأس العالم إذ شارك في 5 نسخ مختلفة.

وأنقذ أوتشوا مرماه كثيرا في مباريات المكسيك وكان سببا في فوز منتخب بلاده في كثير من المباريات.

وتدرب تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لمنتخب المكسيك والفوز على ألمانيا 2018، إذ تعتبر من أشهر مباريات أوتشوا.

وتسائل الكثير من المشجعين عن كيفية عدم لعب أوتشوا في أكبر الفرق الأوروبية بسبب المستويات المميزة التي يقدمها في كأس العالم.

ولعب أوتشوا في كلوب أمريكا وأجاكسيو ومالاجا وغرناطة وستاندرد ليج من قبل.