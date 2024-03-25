رونالدو يختار بين ميسي وكريستيانو.. والأفضل في العالم ومدربه المفضل

اختار رونالدو نازاريو أسطورة كرة القدم الأفضل بين ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي وكريستيانو رونالدو لاعب النصر.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي كريستيانو رونالدو النادي : النصر

وقال رونالدو في حوار مع قناة أبو ظبي الرياضية: "حقق الثنائي إنجازات وكتب التاريخ ليس فقط في الجودة بل العقلية، إذ لعب لفترة طويلة في المستوى العالي".

وأضاف "تنافسا فيما بينهما ليكون أحدهما الأفضل كل عام، أفضل أحدهما على الآخر، أعتقد أن ميسي أكثر جاذبية".

وأكمل "لن أضع ترتيب الـ4 لاعبين الأفضل لعدم إرباك الناس، أحب رودريجو وفينيسيوس جونيور لاعبا ريال مدريد، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، هؤلاء بالنسبة لي الأفضل في العالم".

وطُلب منه الاختيار بين كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو وبيب جوارديولا للعب تحت قيادته إذا كان لاعبا حاليا.

ورد رونالدو في هذا السياق قائلا: "أنشيلوتي بالتأكيد".

وحصل رونالدو مرتين على جائزة الكرة الذهبية في 1997 و2002، وتوج مرتين بلقب كأس العالم مع البرازيل في 1994 و2002.

ولعب لفرق كروزيرو وآيندهوفن وبرشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد وميلان وكورينثيانز.