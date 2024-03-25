مران الأهلي – الشناوي يواصل التأهيل وبرنامج مكثف لـ أبو علي
الإثنين، 25 مارس 2024 - 23:05
كتب : حسام نور الدين
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.
وسام أبو علي
النادي : الأهلي
وخاض الفريق مرانه مساء اليوم، بعد أن عقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة قصيرة مع اللاعبين للحديث عن البرنامج التدريبي والعديد من الأمور المتعلقة بالإستعداد للمباراة.
وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال، تدريبات بدنية للاعبين، قبل الإنتقال لتنفيذ العديد من الفقرات الفنية والخططية التي أشرف عليها كولر والجهاز المعاون له في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمواجهة.
واستمر تواجد عدد من عناصر فريق الشباب والناشئين بالتدريبات لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين بمعسكر المنتخب الوطني الجاري.
وأدى وسام ابوعلي تدريبات تأهيل بدني مكثفة، في إطار تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.
وأعطى أحمد جاب الله طبيب الفريق، اللاعبين جرعة تطعيم ضد الملاريا، في إطار الاستعداد للسفر الى تنزانيا.
ووزع جاب الله أقراص الوقاية من الملاريا على اللاعبين، بعد مراجعة بطاقات التطعيمات الخاصة بكل عناصر البعثة، والتأكد من الحصول على جرعات التطعيم اللازمة.
وواصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له في المانيا، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.
وأكد أحمد جاب الله طبيب الفريق، أن الشناوي يخوض المرحلة الثانية من التأهيل في المانيا، وإن هناك تقدما كبيرا فيما يخص تعافيه من الإصابة.
وأشار الى إنه على تواصل مستمر مع قائد الفريق، ومتابعة البرنامج الذي يخضع له، بالتنسيق مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف عقب الإصابة.
ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.