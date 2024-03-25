مران الأهلي – الشناوي يواصل التأهيل وبرنامج مكثف لـ أبو علي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم، بعد أن عقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة قصيرة مع اللاعبين للحديث عن البرنامج التدريبي والعديد من الأمور ‏المتعلقة بالإستعداد للمباراة.‏

وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال، تدريبات بدنية للاعبين، قبل الإنتقال لتنفيذ العديد من الفقرات الفنية والخططية التي أشرف عليها كولر والجهاز ‏المعاون له في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمواجهة.‏

واستمر تواجد عدد من عناصر فريق الشباب والناشئين بالتدريبات لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين بمعسكر المنتخب الوطني الجاري.‏

وأدى وسام ابوعلي تدريبات تأهيل بدني مكثفة، في إطار تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.‏

وأعطى أحمد جاب الله طبيب الفريق، اللاعبين جرعة تطعيم ضد الملاريا، في إطار الاستعداد للسفر الى تنزانيا.‏

ووزع جاب الله أقراص الوقاية من الملاريا على اللاعبين، بعد مراجعة بطاقات التطعيمات الخاصة بكل عناصر البعثة، والتأكد من الحصول على جرعات ‏التطعيم اللازمة.‏

وواصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له في المانيا، للتعافي من الإصابة التي تعرض ‏لها في الكتف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.‏

وأكد أحمد جاب الله طبيب الفريق، أن الشناوي يخوض المرحلة الثانية من التأهيل في المانيا، وإن هناك تقدما كبيرا فيما يخص تعافيه من ‏الإصابة.‏

وأشار الى إنه على تواصل مستمر مع قائد الفريق، ومتابعة البرنامج الذي يخضع له، بالتنسيق مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف عقب الإصابة.‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏