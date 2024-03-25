مران الزمالك - زيزو يواصل التأهيل وظهور الونش

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بعد خوض الودية الأخيرة أمام فريق زد يوم السبت الماضي، في إطار الاستعداد لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً وبدنياً خاصاً للاعبين على هامش المران ، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال وأعضاء الجهاز الفني، وعقب ذلك خاض اللاعبون فقرة تأهيلية خاصة داخل أرضية الملعب، تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة أخرى بالكرة.

وحرص جوميز المدير على عقد جلسة مع معاونيه للتنسيق بشأن بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين.

وفي نفس الوقت تناقش جوزيه جوميز مع معاونية فيما يخص التقارير التي تم إعدادها بخصوص الفريق المنافس، لدراسته بشكل جيد قبل مباراة الذهاب.

وخاض حراس مرمى الفريق فقرة تدريبات فنية خاصة وشهدت مشاركة محمد صبحي ومعاذ علاء الدين، بجانب عبد الرحمن.

ودرب لويس فيسنتي مدرب الحراس بالفريق الأول، الحراس على بعض الجوانب الفنية الخاصة منها دقة التمرير للمدافعين، بالإضافة إلى التعامل مع العرضيات والتسديد من مسافات وزوايا مختلفة.

وحرص لويس فيسنتي على توجيه الحراس ونقل التعليمات الفنية لهم بشكل متواصل أثناء أداء الفقرة الفنية.

وأدى محمود حمدي "الونش" مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية، داخل صالة الجيمانيزيوم وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة، لتجهيزه بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي بنجاح خلال الفترة الماضية .

وحرص الونش على حضور مران الفريق لدعم زملائه قبل المواجهة المرتقبة أمام مودرن فيوتشر.

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة إبراهيما نداى في جزء من المران، وخاض فقرة تأهيلية وبدنية بشكل كامل، وذلك بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يؤديه في ظل الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الضامة.

وأدى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية، بالجري بالكرة حول الملعب بجانب أداء بعض التدريبات التأهيلية الأخرى تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويواصل "زيزو" البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في ظل الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم.

وخاض نبيل عماد تدريبات تأهيلية خاصة لعلاج الإرهاق العضلي الذي يعاني منه اللاعب، بعد مشاركته في الودية الأخيرة أمام فريق زد، والتي أقيمت يوم السبت الماضي.

واكتفى اللاعب بأداء التدريبات التأهيلية والبدنية داخل صالة الجيمانيزيوم وأرضية الملعب، ولم يشارك في المران الجماعي وفقا لقرار المدير الفني جوزيه جوميز.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.