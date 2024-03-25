قبل مواجهة كرواتيا.. ماذا فعلت مصر في 69 مباراة سابقة ضد منتخبات أوروبا

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة جديدة ضد أحد منتخبات قارة أوروبا، وذلك عندما يلعب ضد كرواتيا.

ويلعب منتخب مصر ضد كرواتيا في نهائي بطولة عاصمة مصر ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتقام المباراة مساء غدا الثلاثاء في تمام العاشرة مساء، على ملعب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

ولا يلتقي منتخب مصر كثيرا ضد المنتخبات الأوروبية، إلا في المباريات الودية أن في بطولات رسمية مثل كأس العالم وكأس القارات.

فماذا فعل منتخب مصر سابقا ضد منتخبات أوروبا؟ هذا ما يستعرضه معكم FiGoal.com هنا.

لمنتخب مصر الكثير من المباريات ضد منتخبات أوروبا سواء رسمية أو ودية، والبداية كانت منذ أكثر من 100 عام.

منتخب مصر لعب حتى الآن 69 مباراة ضد منتخبات أوروبا سواء ودية أو رسمية، وذلك دون مباريات دورات الألعاب الأولمبية.

من أصل 69 مباراة لمصر ضد منتخبات أوروبا حقق منتخب مصر الآتي:

21 فوز

30 خسارة

18 تعادل

وخلال هذه المباريات سجل منتخب مصر 81 هدفا، وتلقى 122 هدفا.

ويعد أكثر المنتخبات الأوروبية لعبا ضد مصر هما النرويج وألمانيا (ألمانيا الغربية وألمانيا بالمسمى الحالي) وكل منهما واجه الفراعنة 6 مرات سابقة.

وإليكم تاريخ مواجهات مصر بالتفصيل ضد منتخبات أوروبا:

النرويج – 6 مرات

3 تعادل – 3 خسارة

ألمانيا – 6 مرات

5 خسارة – 1 فوز

يوغسلافيا – 5 مرات

1 فوز – 1 خسارة – 3 تعادل

بلجيكا – 4 مرات

3 فوز – 1 خسارة

تركيا – 4 مرات

1 فوز – 3 خسارة

المجر – 4 مرات

1 تعادل – 3 خسارة

النمسا – 3 مرات

1 فوز – 1 خسارة – 1 تعادل

البرتغال – 3 مرات

3 خسارة

إيطاليا – 3 مرات

1 فوز – 2 خسارة

إنجلترا – 3 مرات

3 خسارة

هولندا – مرتين

1 فوز – 1 تعادل

الدنمارك – مرتين

1 تعادل – 1 خسارة

بولندا – مرتين

1 فوز – 1 تعادل

إستونيا – مرتين

2 تعادل

فنلندا – مرتين

2 فوز

مالطا – مرتين

2 فوز

تشيكوسلوفاكيا – مرتين

2 فوز

جورجيا – مرة

تعادل

روسيا – مرة

خسارة

سويسرا – مرة

خسارة

جمهورية أيرلندا – مرة

تعادل

ليتوانيا – مرة

فوز

بيلاروسيا – مرة

فوز

لوكسمبورج – مرة

تعادل

سلوفاكيا – مرة

فوز

إسبانيا – مرة

خسارة

مقدونيا – مرة

تعادل

إسكتلندا – مرة

فوز

البوسنة – مرة

فوز

فرنسا – مرة

خسارة

كرواتيا – مرة

تعادل

فهل يحقق منتخب مصر فوزه رقم 22 على منتخبات أوروبا عندما يواجه كرواتيا؟ ومن سيسجل هدف مصر رقم 82 ضد فرق القارة العجوز؟