إيقاف جابرييل باربوزا للغش في اختبار المنشطات

الإثنين، 25 مارس 2024 - 22:47

كتب : FilGoal

جابريل باربوسا - فلامنجو - كوبا ليبرتادوريس

أعلن مكتب المدعي العام البرازيلي للعدالة الرياضية إيقاف جابرييل باربوسا الملقب بـ جابيجول لاعب فلامنجو البرازيلي بسبب الغش في اختبار المنشطات.

وتم إيقاف المهاجم البرازيلي لمدة عامين.

وأفاد موقع جلوبو البرازيلي أن مكتب المدعي العام أمر بأخذ عينة من جابيجول للكشف عن المنشطات قبل تدريبات الفريق.

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وذكر الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لم يرغب في الخضوع للاختبار قبل التدريب كما تقتضي اللوائح، وذهب لتناول الغداء ولم يوافق إلا لاحقا على الخضوع لتحليل البول.

وحسب الموقع فبعد عودته تحايل في التحليل عن طريق أخذ عينة من شخص آخر ونهاية كان إيجابيا أيضا.

وعلق النادي على الأمر بأنه سيتحرك مدافعا عن اللاعب في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقدم اللاعب استئنافا على القرار في محاولة لتقليل مدة الإيقاف.

وبدأ جابيجول مسيرته في سانتوس وكان يعتبر خليفة نيمار بعد بيعه إلى برشلونة وانتقل إلى إنتر ميلان في صيف 2016 مقابل 29 ونصف مليون يورو.

ولم يقدم المستويات المنتظرة منه في إنتر ولذلك رحل على سبيل الإعارة إلى بنفيكا وسانتوس وفلامنجو.

وقرر فلامنجو التعاقد معه بشكل دائم من إنتر مقابل 17 ونصف مليون يورو في يناير 2020.

وواجه الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية موسم 2022-2023 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وتمكن من تسجيل هدفين في الأهلي وقاد فريقه للفوز 4-2.

الدوري البرازيلي جابرييل باربوزا جابيجول الدوري الإيطالي إنتر ميلان
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