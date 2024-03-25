دي ليخت: أشعر بالندم لانتقادي فان جال لهذا السبب

أقر ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ أنه يشعر بالندم بسبب انتقاده لـ لويس فان جال مدرب منتخب هولندا في كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة منافسه ألمانيا في المباراة الودية التي ستجمعهما الثلاثاء المقبل.

وقال دي ليخت خلال مؤتمر صحفي: "الأمر أصبح من الماضي، لكن أشعر بالندم لانتقادي فان جال خاصة في كأس العالم".

وانتقد دي ليخت مدربه فان جال بسبب اللعب بنظام 3 مدافعين، ويرى مدافع يوفنتوس السابق أن ذلك لا يناسبه فنيا.

وأضاف "أعتقد أن هذا التصريح صدر أيضا أثناء احتدام الأحداث بعد مباراة مباشرة".

وأكمل "لا أريد أن أسميها إحباطا، لكن لدي القليل من عدم اليقين بشأن هذا الأمر".

وأنهى حديثه قائلا: "في بايرن ألعب أحيانا في دفاع مكون من ثلاثة لاعبين، لذلك ليس لدي أي شك فيما إذا كنت لا أستطيع اللعب في مثل هذا النظام".

وشارك المدافع البالغ من العمر 24 عاما في 22 مباراة رفقة بايرن خلال الموسم الجاري في جميع البطولات بواقع 1353 دقيقة وسجل هدفين وصنع هدفا.