حسام البدري يشارك فى الدورة التدريبية PRO في بغداد
الإثنين، 25 مارس 2024 - 21:47
كتب : أحمد الخولي
شارك حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراء العراقي في فعاليات الدورة التدريبية للحصول على شهادة رخصة التدريب PRO، وهي أعلى شهادة تدريبية.
وتقام الدورة التدريبية في قاعات وملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد.
وذلك تحت إشراف المدير الفني للاتحاد العراقي لكرة القدم وسام نجيب أصليوه.
ويحاضر في الدورة المحاضر البلجيكي "كريس فان دير" رفقة مساعديه.
ويشارك فيها 26 مدربا وتستمر الدورة حتى 30 مارس الجاري.
ويحتل الزوراء المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 30 نقطة بعد مرور 19 جولة، وبفارق 15 نقطة عن القوة الجوية المتصدر.
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