بعد الخلافات.. رايس: سأحاول تغيير رأي بن وايت للانضمام إلى إنجلترا

شدد ديكلان رايس لاعب أرسنال وإنجلترا أنه سيحاول تغيير رأي بن وايت زميله في النادي والمنتخب للانضمام إلى إنجلترا مرة أخرى.

ومن المقرر أن يرتدي رايس شارة قيادة منتخب بلاده في المباراة رقم 50 له ضد منافسه بلجيكا في المباراة الودية التي ستجمعهما الثلاثاء المقبل.

وقال رايس في تصريحات نقلتها صحيفة ذا جارديان: "عندما أعود إلى أرسنال، سأتحدث مع بن وايت، وآمل أن يغير رأيه بشأن إنجلترا".

وأضاف "سيكون إضافة رائعة للفريق، لكن هذا قراره، أعلم أن بن وايت وجاريث ساوثجيت -مدرب المنتخب- تحدثا داخليا عن هذا الأمر".

وأتم "أتمنى فقط أن يغير رأيه، إنه رجل جيد ولاعب كرة قدم لا يصدق".

وأوضح ساوثجيت من قبل أن بن وايت طلب عدم ضمه لصفوف منتخب الأسود الثلاثة.

وأعلن ساوثجيت قائمة منتخب إنجلترا لفترة التوقف الدولي في مارس الجاري، والتي شهدت عدة مفاجآت، من بينها غياب وايت.

وقال ساوثجيت في مقطع مصور: "لقد تلقينا مكالمة من إيدو مدير أرسنال الرياضي الأسبوع الماضي ليخبرنا أن بن وايت لا يريد أن ينضم إلى منتخب إنجلترا في هذا الوقت".

وأضاف "بالنسبة لي، هذا عار كبير، إنه لاعب أحبه حقا".

وتابع "كنت أود ضمه لمعسكر هذا الشهر الذي نستعد به للمشاركة في يورو 2024 الصيف المقبل".

ولم يتم اختيار اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لمنتخب إنجلترا منذ كأس العالم 2022.

وأكمل جاريث "تحدثت معه بعد كأس العالم بقطر وكان هناك تحفظ من جانبه. لا أعرف سبب ذلك".

غادر وايت قائمة إنجلترا في كأس العالم في قطر لأسباب شخصية، حيث أفادت التقارير أنه غير سعيد ودخل في خلاف مع مساعد المدرب ستيف هولاند.

وشدد ساوثجيت "لا توجد مشكلة بيننا على الإطلاق، ولا توجد مشكلة أيضًا مع ستيف مثلما ذكر في وسائل الإعلام".

وخسرت إنجلترا المباراة الودية الأولى خلال فترة التوقف الدولي الحالي من البرازيل بهدف دون رد.