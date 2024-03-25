وكيله: هذا موقف روكي من الرحيل.. وينتظر اللعب أكثر

الإثنين، 25 مارس 2024 - 21:18

كتب : FilGoal

فيتور روكي - برشلونة أمام أوساسونا

كشف أندري كاري وكيل أعمال فيتور روكي لاعب برشلونة موقفه من الرحيل على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كاري لإذاعة كادينا سير الإسبانية: "روكي سعيد للغاية في برشلونة ولا توجد أي فرصة للرحيل على سبيل الإعارة".

وأضاف "إنه جيد جدا بدنيا وذهنيا وينتظر لعب المزيد من الدقائق لإثبات ذلك على أرض الملعب، تشافي هينرناديز -مدرب برشلونة- يحبه للغاية".

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وأكمل "الحقيقة هي أن هناك قائمة انتظار من الأندية المستعدة لدفع 50 مليون يورو حتى الآن من أجل روكي".

وأنهى حديثه "روكي لن يذهب إلى أي مكان حتى لو تمت إعارته، إنه مصمم على النجاح مع برشلونة".

وسبق أن تعاقد برشلونة مع اللاعب البرازيلي الموهوب في الصيف الماضي على أن ينضم في مطلع موسم 2024-25.

وفضّل الفريق الكتالوني ضم اللاعب الشاب مبكرا إذ انضم يناير الماضي ليخوض النصف الثاني من الموسم مع الفريق.

وتعاقد برشلونة مع روكي من أتليتكو باراناينسي مقابل 40 مليون يورو.

وشارك روكي في 11 مباراة مع برشلونة وسجل هدفين ولم يصنع أي هدف.

برشلونة الدوري الإسباني تشافي هيرنانديز فيتور روكي
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