إندريك: مودريتش أخبرني أنني أستحق "قميص الأساطير" في ريال مدريد

الإثنين، 25 مارس 2024 - 20:39

كتب : FilGoal

إندريك فيليبي - بالميراس

تحدث إندريك لاعب بالميراس ومنتخب البرازيل أن لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد أخبره بأنه يستحق قميص رقم 9 في الملكي.

إندريك دا سوزا

النادي : بالميراس

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وارتدى العديد من اللاعبين العظماء من قبل قميص رقم 9 في ريال مدريد وفازوا بالعديد من البطولات وأصبحوا من أساطير النادي عبر تاريخه.

وقال إندريك لموقع The Players Tribune: "مودريتش قال لي رقم 9 مع رقم 10 من يدري، ربما تجلس بجانبي الموسم المقبل".

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وأتم "هذا حقا ارتبط بقلبي، لا يُصدق، فكرت إذا كان مودريتش يعتقد أنني أستحق ارتداء قميص رقم 9، فيجب أن أكون مستحقا".

وارتدى قميص رقم 9 في ريال مدريد أمثال كريستيانو رونالدو وألفريدو دي ستيفانو وكريم بنزيمة وفيرناندو مورينتيس وإيفان زامورانو.

وفاز منتخب البرازيل على منافسه إنجلترا وديا بهدف دون رد على ملعب ويمبلي.

وحقق النجم البرازيلي الشاب إندريك العديد من الأرقام القياسية بالهدف الذي سجله مع بلاده في شباك إنجلترا.

اللاعب الذي لم يكمل عامه الـ18 حتى الآن سجل هدفه الأول بقميص منتخب البرازيل بعدما دخل المباراة في الشوط الثاني كبديل.

وأصبح إندريك أصغر لاعب يسجل هدفا لمنتخب البرازيل في القرن الحادي والعشرين.

كما أصبح إندريك أصغر لاعب يسجل هدفا سواء دوليا أو مع النادي في ملعب ويمبلي.

وهو أصغر لاعب يسجل لمنتخب البرازيل بعمر 17 عاما و264 يوما، منذ أن سجل رونالدو الظاهرة في 1994.

ومن المنتظر أن ينضم إندريك إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري بعدما تعاقد معه النادي الإسباني في وقت سابق وتركه مع فريقه حتى يكمل 18 عاما.

ريال مدريد الدوري الإسباني لوكا مودريتش بالميراس إندريك
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