أحمر وأحمر.. تعرف على ألوان ملابس مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة

الإثنين، 25 مارس 2024 - 20:25

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر ضد كرواتيا عن ارتداء منتخب مصر قميصه الأساسي باللون الأحمر.

ويلعب منتخب مصر ضد كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب السوداء.

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بينما يرتدي منتخب كرواتيا القميص ذو اللونين الأحمر والأبيض، والشورت الأبيض والجوارب البيضاء.

وتأهل منتخب كرواتيا لنهائي البطولة بعد التغلب على تونس بركلات الترجيح.

وكان منتخب مصر تأهل إلى نهائي البطولة بعد التغلب على نيوزيلندا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد.

منتخب مصر كرواتيا كأس عاصمة مصر ملعب مصر في العاصمة الإدارية
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