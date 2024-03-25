مدرب كرواتيا: نستهدف التتويج بكأس عاصمة مصر

الإثنين، 25 مارس 2024 - 18:16

كتب : FilGoal

كرواتيا

أوضح زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا أن فريقه يستهدف التتويج بكأس عاصمة مصر الودية بعدما نجح في الوصول للمباراة النهائية.

وضرب منتخب كرواتيا موعدا مع مصر في المباراة النهائية من كأس عاصمة مصر الودية، بعدما عبر عقبة تونس بركلات الترجيح.

وقال داليتش في تصريحات مصورة: "نريد التتويج ببطولة كأس عاصمة مصر، حين تصل للنهائي تستهدف التتويج باللقب".

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وأضاف "سنجمع قوانا مرة أخرى ونمنح الفرصة لبعض اللاعبين في مواجهة مصر".

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس عاصمة مصر الودية يوم الثلاثاء على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وتابع "شاركنا في هذه البطولة الودية من أجل الاستعداد لنهائيات يورو 2024، سنحاول إنهاء المباراة المقبلة بدون إصابات".

وأتم "أريد أن يحصل كل من انضم للمعسكر على فرصة المشاركة".

إلى ذلك، نفدت تذاكر مواجهة مصر أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر.

ويستضيف استاد مصر بالعاصمة الإدارية المباراة النهائية والمقرر لها في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء 26 مارس الجاري.

وأقيمت كأس عاصمة مصر بمشاركة أربعة منتخبات وهم مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

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وبدأت أسعار تذاكر المباراة النهائية من 75 جنيها.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة مصر ضد كرواتيا كالآتي:

الدرجة الثالثة شمال: 75 جنيها

الدرجة الثالثة يمين: 75 جنيها

الدرجة الأولى: 150 جنيها

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الحصول على موافقة بحضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر أمام نيوزيلندا في الافتتاح.

وتأهل منتخب مصر بعد التغلب على نيوزيلندا بهدف دون مقابل سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء.

وكانت تلك المباراة هي أولى المباريات الرسمية على استاد مصر الجديد بالعاصمة الإدارية.

بينما تأهل منتخب كرواتيا عقب التغلب على تونس بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي نفس التوقيت يستضيف استاد القاهرة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين تونس ونيوزيلندا.

تعتبر تلك البطولة هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وتأتي تلك الفترة الاستعدادية في مارس، قبل خوض المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في شهر يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

كرواتيا مصر زالاتكو داليتش كأس عاصمة مصر
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