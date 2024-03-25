في مؤتمر صحفي.. فينيسيوس يجهش بالبكاء بسبب كثرة الأسئلة عن العنصرية

الإثنين، 25 مارس 2024 - 17:51

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - البرازيل

لم يتمالك فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد نفسه وأجهش بالبكاء بعدما تلقى أسئلة متتالية عن العنصرية خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل قبل مواجهة إسبانيا الودية.

ويحل منتخب البرازيل ضيفا على نظيره الإسباني في مباراة ودية يوم الثلاثاء على ملعب سنتياجو برنابيو.

وأجهش فينيسيوس بالبكاء بعدما تلقى 3 أسئلة متتالية عن العنصرية، في موقف أجبر كل الحاضرين على التصفيق له.

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وأوضح فينيسيوس قائلا "آسف، أريد فقط أن ألعب كرة القدم، وأن أفعل كل شيء من أجل فريقي وعائلتي، ولا أرى ذوي البشرة السمراء يعانون".

وأضاف "مع كل شكوى أشعر بالسوء، لكن يجب أن أظهر هنا أمام الجميع ولا أخفي وجهي. لقد طلبت المساعدة من فيفا ويويفا واتحاد أمريكا الجنوبية والاتحاد البرازيلي، وهي مؤسسات كبيرة ويمكنها محاربة العنصرية".

وتابع "الآن أفهم المزيد عن العنصرية، لقد درستها، ولهذا السبب أتحدث عنها كثيرا. محمد علي كلاي كان مثالا يحتذى به، وأنا هنا للتحدث نيابة عن البرازيليين. لأن الكثير يدافع عني في هذا الأمر".

وشدد "لم أفكر أبدا في مغادرة إسبانيا، لأن ذلك سيعطي العنصريين ما يريدون. لن أترك أفضل نادٍ في العالم. العنصريون أقلية، سأظل صلبا وقويا لأن نادي ريال مدريد ورئيسه يدعمانني".

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قبل أيام، أعلن نادي ريال مدريد تقدمه بشكوى إلى المدعي العام الإسباني بشأن العنصرية ضد لاعبه البرازيلي فينسيوس جونيور قبل مباراتي أتليتكو مدريد أمام إنتر ميلان وبرشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا.

وحجز أتليتكو مدريد وبرشلونة مقعديهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما ضمن ريال مدريد تأهله للدور ذاته في وقت سابق.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "قدم النادي شكوى إلى مكتب المدعي العام ضد الإهانات العنصرية الموجهة إلى فينسيوس جونيور، بالقرب من ملعب مونتجويك الأولمبي وملعب مدريد متروبوليتان قبل مباراتي برشلونة أمام نابولي وأتليتكو مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "يطلب ريال مدريد من مكتب المدعي العام الحصول على التسجيلات الموجودة في كلا الموقعين من قوات الأمن لتحديد مرتكبي الإهانات العنصرية والكراهية المذكورة".

وأتم "يدين ريال مدريد هذه الهجمات العنيفة من العنصرية والتمييز والكراهية التي ترتكب، للأسف مرارا وتكرارا، ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور. سيواصل نادينا العمل للدفاع عن قيم كرة القدم والرياضة".

ويعاني ريال مدريد من تعرض لاعبه فينسيوس جونيور للهتافات العنصرية خلال بعض المباريات وكان أبرزهم مواجهة فالنسيا بالموسم الماضي من الدوري الإسباني.

وكان فينسيوس تعرض لواقعة عنصرية خلال مواجهة الفريقين الموسم الماضي على ملعب ميستايا، ليفرض الاتحاد الإسباني، عقوبات قاسية على فالنسيا، بينها إغلاق جزئي للملعب، وكذلك اعتقلت الشرطة الإسبانية ثلاثة من مشجعي فالنسيا مشتبه في تورطهم بتوجيه إساءات عنصرية للاعب البرازيلي.

وخاض صاحب الـ 23 عاما مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي 28 مباراة وسجل 18 هدفا وصنع 8 آخرين.

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