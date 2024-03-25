رودري جاهز لمواجهة البرازيل رغم غيابه عن تدريبات إسبانيا لأسباب عائلية

الإثنين، 25 مارس 2024 - 17:15

كتب : FilGoal

رودري - إسبانيا

واصل رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الغياب عن تدريبات منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي لأسباب عائلية.

ويستعد منتخب إسبانيا لاستضافة نظيره البرازيلي وديا يوم الثلاثاء على ملعب سنتياجو برنابيو.

وغاب رودري عن التدريبات لليوم الثالث على التوالي بإذن من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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لكن لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا قال في تصريحات نشرتها جريدة موندو ديبورتيفو إن رودري جاهز للمشاركة أمام البرازيل رغم أنه غاب عن تدريبات السبت والأحد والاثنين لأسباب عائلية.

وأوضحت الجريدة إلى أن رودري سينضم لباقي الفريق مساء يوم الاثنين.

وأشارت التقارير إلى أن لاعب وسط سيتي كان في انتظار وصول مولود جديد.

يذكر أن رودري غاب عن المباراة الودية التي خسرتها إسبانيا من كولومبيا يوم الجمعة من أجل إراحته.

ويستعد منتخب إسبانيا للمشاركة في يورو 2024 بألمانيا الصيف المقبل.

إسبانيا البرازيل رودري
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