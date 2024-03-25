خطوة جريئة من منتخب إنجلترا للتوعية بأعراض مرض ألزهايمر

الإثنين، 25 مارس 2024 - 16:39

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

قرر منتخب إنجلترا اللعب بقمصان لا تحمل أسماء اللاعبين في مباراة بلجيكا الودية من أجل التوعية بأعراض مرض ألزهايمر.

ويحل منتخب بلجيكا ضيفا على نظيره الإنجليزي في استاد ويمبلي بمباراة ودية بفترة التوقف الدولي الحالية يوم الثلاثاء.

وأفاد منتخب إنجلترا في بيان: "سنرتدي قمصانا بدون أسماء على الظهر خلال الشوط الثاني من ودية بلجيكا لزيادة الوعي بأعراض مرض ألزهايمر".

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وأضاف البيان "لقد تم تخصيص المباراة باعتبارها جزء من شراكتنا الخيرية مع جمعية ألزهايمر الدولية، لنوضح كيف يجب أن تكون كرة القدم لا تُنسى".

وتابع البيان "ستختفي الأسماء من قمصان اللاعبين عند عودتهم إلى الملعب بعد نهاية الشوط الأول، مما يلفت الانتباه إلى كيف يفقد الأشخاص المصابون بالمرض ذكريات ثمينة، حتى أسماء لاعبي كرة القدم المفضلين لديهم".

وأتم البيان "سيتم التبرع بهذه القمصان من قبل منتخب إنجلترا وبيعها بالمزاد العلني لجمع الأموال اللازمة لدعم أبحاث جمعية الزهايمر في التشخيص المبكر".

يذكر أن منتخب إنجلترا خسر وديا على يد البرازيل بهدف دون مقابل قبل أيام.

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