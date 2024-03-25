مانشيني: العشب الصناعي يزيد صعوبة مواجهة طاجيكستان

الإثنين، 25 مارس 2024 - 16:14

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

يشعر الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي بأن لعب مواجهة طاجيكستان على أرضية من العشب الصناعي يزيد المباراة صعوبة.

ويحل منتخب السعودية ضيفا على طاجيكستان ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة للتأهل لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي: "المباراة مهمة وصعبة كونها ستكون على أرضية من العشب الصناعي، وهذا الأمر ليس سهلًا، فضلا عن أننا سنلعب أمام فريق جيد فنيا".

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وشدد "حضرنا إلى طاجيكستان من أجل العودة بالنقاط الثلاث، جئنا إلى هنا من أجل الفوز".

وأضاف "نعلم جيدًا بأن الأمر لن يكون سهلًا بسبب أرضية الملعب، ولكن نتمنى أن نؤدي بشكل جيد يكفل لنا الفوز".

وتابع "أعتقد أن المباراة الماضية استحققنا الفوز فيها وكان لدينا العديد من الفرص، لكن مباراة الثلاثاء ستكون مختلفة وصعبة كونها أمام منتخب في حالة جيدة فنيا".

وواصل "بالنسبة للغيابات، يغيب عنا بعض اللاعبين المهمين ولكن لابد من أن تتعامل مع جميع الظروف، وأثق بأن بقية اللاعبين الموجودين سيؤدون بشكل جيد".

ويتصدر الأخضر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بـ 5 نقاط عن طاجيكستان صاحب المركز الثاني.

السعودية روبرتو مانشيني
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