تقرير تركي: اهتمام ثلاثي سعودي بضم محمود تريزيجيه

الإثنين، 25 مارس 2024 - 15:34

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

عاد محمود تريزيجيه جناح طرابزون ومنتخب مصر لدائرة اهتمامات الدوري السعودي من جديد.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وكان قد ارتبط اسم تريزيجيه بالانتقال إلى أحد فريقي اتحاد جدة أو أهلي جدة الموسم الماضي.

تريزيجيه كان قد انضم لطرابزون في بداية الموسم الماضي قادما من أستون فيلا مقابل 4 ملايين يورو ويمتد عقده مع النادي التركي حتى 2026.

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وكشف موقع karadenizgazete التركي عن اهتمام ثلاثة أندية سعودية لضم تريزيجيه.

وأشار التقرير إلى اهتمام شديد من الهلال والنصر واتحاد جدة لضم تريزيجيه في الصيف المقبل.

ونجح تريزيجيه في تسجيل خمسة أهداف من أصل سبع مباريات خاضهم مع طرابزون سبور منذ عودته من أمم إفريقيا.

تريزيجيه كان أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع طرابزون خلال الموسم الماضي، إذ شارك في 41 مباراة وخلالهم سجل 13 هدفا وصنع 1 آخرين.

وفي سوق الانتقالات الصيفية الماضية، رفع طرابزون مطالبه المادية إلى 10 ملايين يورو على الأقل للموافقة على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح التقرير أن طرابزون على استعداد للموافقة برحيل تريزيجيه في نهاية الموسم حال قدوم عرض مغري.

وساهم تريزيجيه في 14 هدفا مع الفريق التركي هذا الموسم خلال 22 مباراة.

وسجل تريزيجيه عشرة أهداف وصنع أربعة آخرين هذا الموسم.

تريزيجيه طرابزون
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