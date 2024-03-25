الزمالك: زيزو قريب من اللحاق بمواجهتي مودرن فيوتشر.. وموقف روقا ونداي

الإثنين، 25 مارس 2024 - 14:22

كتب : FilGoal

زيزو

بات أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك قريبا من المشاركة أمام مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

إبراهيما نداي

النادي : الزمالك

محمد أشرف روقا

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان زيزو قد تعرض للإصابة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر والذي أقيم بمدينة الرياض السعودية.

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عبر قناة النادي: "هناك محاولات قوية للحاق زيزو بمباراة الذهاب أمام مودرن فيوتشر".

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وتابع "كان هناك تحسن كبير يوم السبت وبنسبة كبيرة سيكون متواجدا في مباراة الأحد المقبل".

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر الأحد المقبل ضمن منافسات ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف أسامة "محمد أشرف روقا كان يعاني من مزق في العضلة الخلفية ونقوم بتجهيزه، ولن يتم المجازفة به في مباراة الذهاب".

وواصل "إبراهيما نداي سيخضع لأشعة لمتابعة حالته وتحديد موعد عودته للمباريات، وإصابته كانت عبارة عن قطع في وتر العضلة الضامة".

واختتم أسامة تصريحاته "محمود حمدي الونش أنهى المرحلة الأولى من التأهيل وسيبدأ المرحلة الثانية بعد رمضان، بينما عبد الشافي سيبدأ المرحلة الأولى بعد الجراحة".

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