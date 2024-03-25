تقرير: بعد 14 شهرا.. إطلاق سراح ألفيش من السجن خلال ساعات

كشفت صحيفة "el PAIS" الإسبانية عن دفع داني ألفيش نجم برشلونة ومنتخب البرازيل لكفالة خروجه من السجن.

داني ألفيش النادي :

وقالت الصحيفة إن ألفيش قد تمكن من دقع الكفالة وسيتم إطلاق سراحه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولم تشير الصحيفة إلى مصدر دفع ألفيش للكفالة.

صحيفة سبورت كانت قد أشارت إلى أن ألفيش لم يتمكن من دفع الكفالة لعدم تمكنه من جمع المبلغ.

أرصدة ألفيش في البرازيل مجمدة بسبب قضايا أخرى بينه وبين زوجته السابقة.

وكشفت إينيس جوارديولا محامية اللاعب الدولي السابق أنه مديون بـ 500 ألف يورو لوزارة المالية الإسبانية، ولديه حسابين في البلاد أحدهما به 50 ألف يورو وآخر برصيد سلبي بـ 20 ألف يورو.

بعض التقارير كانت قد أشارت إلى أن والد نيمار زميله في منتخب البرازيل ولاعب الهلال السعودي سيدفع لألفيش الكفالة ولكن والده نفى الأمر بشكل تام.

وقال والد نيمار لشبكة جلوبو البرازيلية: "في البداية ساعدت داني ألفيش وبدون أي تواصل في أي مرحلة، في المرة الثانية الأمر كان مختلفا عن البداية".

وأوضح "نظام العدالة الإسباني أثبت إدانته، حاولوا ربط اسمي واسم نجلي بمسألة لم تعد اليوم من اختصاصنا".

وأتم "آمل أن يجد دانيل كل الإجابات التي يبحث عنها مع عائلته. بالنسبة لنا وعائلتي، انتهى الأمر".

وقضى البرازيلي في السجن 14 شهرا حتى، بعدما حُكم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب.

ويحق لألفيش الخروج من السجن بكفالة قدرها مليون يورو وتسليم جوازي السفر البرازيلي والإسباني مع البقاء على مسافة كيلومتر واحد بعيدا عن الضحية، وعدم مغادرة إسبانيا والمثول أمام المحكمة إسبوعيا.