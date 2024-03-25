روميرو: أتعجب من رفض لاعبين الانضمام إلى منتخباتهم.. وأتمنى خوض الأولمبياد

أبدى كريستيان روميرو مدافع توتنام ومنتخب الأرجنتين إندهاشه من اللاعبين الذين يرفضون الانضمام إلى منتخباتهم.

كريستيان روميرو النادي : توتنام هوتسبر الأرجنتين

وتعذر انضمام عدد كبير من اللاعبين إلى منتخباتهم خلال توقف مارس الجاري بناء على طلبهم.

وقال كريستيان روميرو لاعب منتخب الأرجنتين عبر موقع mundo albiceleste: "تواجد ليساندرو مارتينيز رغم إصابته أمر رائع لأنه من الجيد أن نرى تلك الرغبة في القدوم بالرغم أن النادي لم يسمح بذلك بسبب الإصابة".

وشدد "أنا مندهش مما يحدث في بلدان أخرى لا تشعر بنفس الشعور".

وأوضح روميرو "هنا في الأرجنتين نحن عائلة ونقول كم من الوقت متبقي حتى نعود معا مرة أخرى؟ بينما نرى مجموعة أخرى وأخبار تأتي من لاعبين لا يذهبون إلى المنتخب لأنه يقاتل من أجل الدوري أو لأن المدرب يخشى إصابته".

وكشف "أخبروا ليساندرو مارتينيز أنه يجب عليه العودة مبكرا وأنا متأكد من أنه رفض، نفس الشيء بالنسبة لأي واحد منا وهذا أمر مثير للإعجاب".

أما عن احتمالية استدعائه للمشاركة في الأولمبياد فأجاب "لم تسنح لي الفرصة بالمشاركة بها من قبل، وبالطبع سأحب ذلك إن حدث، الأمر لا يعتمد عليّ ولكن إذا أراد ماسكيرانو ضمي فمن الواضح أنني متاح".

ويحق لكل منتخب من المنتخبات المتأهلة بأولمبياد باريس 2024 استدعاء ثلاثة لاعبين فوق السن.

وبسؤاله عن رأيه في زميله أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد أجاب "سوف يعطي الكثير لمنتخب الأرجنتين، ليس من السهل التأقلم مع هذه المجموعة لكنني أراه جيدا".

واختتم روميرو تصريحاته "جارناتشو خجول للغاية ولكني أرى أن له مستقبل كبير وهذا سيعتمد عليه وإلى أي مدى يريد الذهاب".