خبر صادم للمالك الجديد.. يونايتد يواجه خطر الاستبعاد الأوروبي

يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي خطر المنع من اللعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، في ظل رفض الاتحاد الأوروبي تغيير قواعد الملكية.

وذكر ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي، بأن يويفا يبحث تعديل قواعد تنظم عدم لعب فريقين لنفس المالك في المسابقة ذاتها، لتجنب التلاعب في النتائج، إما بالإبقاء عليها على هذا النحو أو السماح للأندية ذات المالك الواحد باللعب في نفس المسابقة، حيث يتم دراسة الأمر حاليا.

وأوضح تشيفيرين في تصريحات نقلتها صحيفة تايمز: "لا نفكر في مانشستر يونايتد فقط، ولكن لدينا 5 أو 6 من أصحاب الأندية يريدون شراء ناد آخر، علينا أن نرى ما يجب القيام به".

وذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، بأنه قد يتم منع مانشستر يونايتد من اللعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، في ضربة قوية للمالك الجزئي الجديد ليونايتد.

وستدخل قواعد الملكية حيز التنفيذ إذا تأهل الشياطين الحمر إلى أوروبا، حيث سيكون لمنصب راتكليف الجديد في يونايتد عواقب وخيمة.

واستحوذ السير جيم راتكليف على 27.7 % من أسهم النادي بعد موافقة الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي، وسترتفع إلى 30 % مع ضخ مبلغ إضافي قدره 238 مليون جنيه أسترليني، وذلك في الوقت الذي يملك فيه نادي نيس الفرنسي منذ عام 2019.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة قبل 10 جولات من نهاية المسابقة، فيما يحتل فريق نيس المركز الخامس في الدوري الأوروبي.

وتنص لوائح الاتحاد الكرة الأوروبي، على أنه إذا تواجد فريقين لنفس المالك في المسابقة الأوروبية ذاتها، فسيتم حظر الفريقين من اللعب سويا في نفس المسابقة، ولكن يمكنهما اللعب في مسابقات مختلفة

ويبتعد يونايتد عن توتنهام بـ6 نقاط، وأستون فيلا الرابع بـ9 نقاط، وذلك للمنافسة على مقعد بدوري الأبطال، وبالتالي سيتأهل يونايتد إلى الدوري الأوروبي، وهو نفس المركز الحالي لنيس المؤهل للبطولة ذاتها.

وكذلك الحال في حالة فوز يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي سيتأهل للدوري الأوروبي، ويتم الدفع بنيس إلى دوري المؤتمر.

أما في حالة حلول يونايتد وصيفا لمانشستر سيتي في الكأس، سيتأهل نظرا لتأهل السيتزن لدوري الأبطال بسبب وضعه في جدول ترتيب الدوري، ولكن في الحالة سيكون لنيس الأولوية في اللعب بالدوري الأوروبي، ليتم الدفع بمانشستر يونايتد إلى دوري المؤتمر.

وفي حالة تأهل الفريقين لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فسيحصل الفريق الذي يحتل مكانا أعلى في جدول ترتيب الدوري الخاص به على المقعد الأوروبي ويتم الدفع بالفريق الآخر إلى الدوري الأوروبي.

وإذا انتهى الموسم بتواجد الفريقين في نفس المركز فستكون الأولوية لمانشستر يونايتد، بناءً على مكان الدوري الإنجليزي المتقدم على الدوري الفرنسي.

صحيفة ديلي ميل، أوضحت أن الأمر الأكثر إثارة وهو في حالة تأهل يونايتد ونيس سويا إلى دوري المؤتمر، مع احتفاظ نيس بمركز متقدم في الدوري الفرنسي عن مركز يونايتد بالبريميرليج، فلن يتواجد يونايتد الموسم المقبل في البطولات الأوروبية.