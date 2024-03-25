باللون البنفسجي.. ريال مدريد يعلن قميصه الرابع للموسم الحالي
الإثنين، 25 مارس 2024 - 12:27
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال مدريد قميصه الرابع للموسم الحالي.
قميص ريال مدريد تم تنفيذه بشكل استثنائي من قبل شركة Y-3 التابعة لشركة أديداس ومن تصميم يوجي ياماموتو.
ويأتي القميص الرابع لريال مدريد باللون البنفسجي، بينما جاء زي الحراس باللون البرتقالي والأسود.
وأعلن ريال مدريد عن القميص بتواجد جود بيلينجهام ودافيد ألابا ثنائي الفريق.
ويحتوي القميص على تقنية Heat.rdy التي تمتص الرطوبة.
وستبدأ شركة أديداس في طرح القميص للجماهير بداية من يوم 27 مارس الجاري.
ويلعب ريال مدريد بقميص رابع للموسم الثالث على التوالي بعد الموسمين الأخيرين.
المرة الأولى التي لعب فيها ريال مدريد بقميص رابع من شركة Y-3 كانت في الموسم قبل الماضي ضد برشلونة وانتهت بخسارة الأبيض بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو.
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