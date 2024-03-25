كرة سلة - من 75 إلى 1500 جنيها.. طرح تذاكر مباريات الأهلي في الدوري الإفريقي

الإثنين، 25 مارس 2024 - 11:44

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي ببطولة BAL

طرحت شركة تذكرتي تذاكر منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة TheBAL المقامة تحت رعاية NBA وبمشاركة الأهلي.

ويقع الأهلي المصري حامل لقب البطولة في مجموعة النيل المقرر إقامتها على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويتواجد مع الأهلي كل من أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز الأوغندي وبانجوي من إفريقيا الوسطى.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8 كرة سلة - منتخب مصر بالمجموعة الأولى في أولمبياد باريس حال التأهل من الملحق العالمي كرة سلة - الاتحاد يحسم صدارة ترتيبية السوبر بالفوز على الأهلي.. الترتيب قبل الجولة الأخيرة انتهت كرة سلة - الأهلي (76)-(78) الاتحاد السكندري

وتنطلق المنافسات خلال الفترة من 19 إلى 27 أبريل المقبل.

وتقام المباريات بنظام دورين لكل مجموعة.

ويأتي جدول مباريات الأهلي في المجموعة كالآتي:

الأهلي × سيتي أويلرز (الجمعة 19 أبريل 7:00 مساء)

الأهلي × أهلي بنغازي (السبت 20 أبريل 7:00 مساء)

الأهلي × بانجوي (الإثنين 22 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي × سيتي أويلرز (الأربعاء 24 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي × أهلي بنغازي (الجمعة 26 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي × بانجوي (السبت 27 أبريل 8:00 مساء)

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

المدرج الشرقي: 75 جنيها

المدرج الغربي: 150 جنيها

المقاعد المميزة: 500 جنيها

الصف الثالث من أرض الملعب: 1500 جنيها

لحجز التذاكر من هنا

No description available.

وتم تقسيم الـ12 فريقا على ثلاث مجموعات إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لأفضل اثنين من أصحاب المركز الثالث.

واختتمت منافسات مجموعة كالاهاري أولى مجموعات النسخة الرابعة من الدوري الإفريقي لكرة السلة The BAL والمقامة تحت رعاية NBA.

وأسفرت المجموعة عن تأهل الثنائي الفتح الرباطي المغربي وبترو دي لواندا الأنجولي إلى ربع النهائي.

وحسم الفتح الرباطي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة، بينما بترو دي لواندا في المركز الثاني بانتصارين وهزيمتين.

وينتظر كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي مصيره من أصحاب أفضل مركز ثالث بعد تحقيقه لانتصار وثلاث هزائم في المركز الثالث بـ 5 نقاط.

الأهلي كرة سلة TheBal الدوري الإفريقي
نرشح لكم
كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8 كرة سلة - منتخب مصر بالمجموعة الأولى في أولمبياد باريس حال التأهل من الملحق العالمي كرة سلة - الاتحاد يحسم صدارة ترتيبية السوبر بالفوز على الأهلي.. الترتيب قبل الجولة الأخيرة انتهت كرة سلة - الأهلي (76)-(78) الاتحاد السكندري كرة سلة - قبل مجموعة الأهلي.. تأهل الفتح الرباطي وبترو دي لواندا في الدوري الإفريقي كرة سلة - فوز الاتحاد وخسارة الأهلي قبل قمة الجولة 13 في دوري السوبر سلة - الاتحاد يتخطى الزمالك.. والأهلي يهزم الجزيرة قبل 3 جولات من ختام مجموعات الدوري انتهت كرة سلة - الزمالك (74)-(77) الاتحاد.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
خبر صادم للمالك الجديد.. يونايتد يواجه خطر الاستبعاد الأوروبي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - ديفيز: الصلاة أكثر ما أبهرني في مصر.. وصُمت من أجل الدوري 52 دقيقة | رياضات أخرى
باللون البنفسجي.. ريال مدريد يعلن قميصه الرابع للموسم الحالي 52 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة - من 75 إلى 1500 جنيها.. طرح تذاكر مباريات الأهلي في الدوري الإفريقي ساعة | كرة سلة
انضمام أشلي كول لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
قفة: الأهلي والزمالك تحدثا معي في يناير.. ولا أعلم سبب توقف المفاوضات ساعة | الكرة المصرية
نفاد تذاكر مصر أمام كرواتيا في نهائي كأس العاصمة 2 ساعة | منتخب مصر
قبل مواجهة المنتخب أمام كرواتيا.. تامر حسني يحيي حفل نهائي كأس عاصمة مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 3 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر 4 ضغط على يد الطبيب.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت