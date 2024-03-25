قفة: الأهلي والزمالك تحدثا معي في يناير.. ولا أعلم سبب توقف المفاوضات

الإثنين، 25 مارس 2024 - 11:22

كتب : FilGoal

احتفال أحمد أمين قفة بهدفه ضد الزمالك

شدد أحمد أمين قفة لاعب إنبي على أنه قد تلقى عرضين من الأهلي والزمالك خلال شهر يناير الماضي ولكن الصفقة توقفت.

وقال قفة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اسمي قفة وليس أوفا وهو لقب العائلة، بدأت مسيرتي في نادي العياط بمسقط رأسي واستمريت لمدة موسمين ونصف وبعدها انتقلت إلى الشرقية للدخان منه إلى سيراميكا كليوباترا وخرجته في أكثر من فترة إعارة برفقته".

وواصل "في الموسم الماضي انضممت إلى إيسترن كومباني على سبيل الإعارة من جديد وظهرت بشكل جيد ولكن تعرض لإصابة أبعدتني شهرين ونصف ثم انتقلت إلى إنبي من سيراميكا كليوباترا بشكل نهائي خلال صففة جون إيبوكا".

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وأكمل "أي لاعب يمر بظروف عدم المشاركة في البداية وفي النهاية الاستمرار من عدمه يتوقف على الشخص ولا يصل أي لاعب لأهدافه بسهولة".

وتابع "في بداية مشوارك الكروي أن من تدفع النقود لتستمر من أجل الذهاب للتدريبات يوميا وتتعب كثيرا حتى تبدأ في جني الأموال".

وكشف "كنت أعمل في مخبز في بداية ممارستي لكرة القدم ثم أنام لمدة ساعتين قبل الذهاب للتدريبات".

واستمر "فشلت في العديد من اختبارات الأندية في بداياتي".

وشدد "نطمح في إنبي للمشاركة في أحد بطولات إفريقيا بالموسم الماضي سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية".

وأردف "الأهلي والزمالك تحدثا معي لإمكانية ضمي قبل شهر يناير الماضي ولكن المفاوضات توقفت ولا أعرف السبب".

وأضاف "في بداية الموسم كنت أريد الرحيل عن إنبي ولكن إدارة النادي طلبت مني الاستمرار بسبب إيقاف القيد".

وتابع "أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك وليس لدي مشكلة في اللعب مع أي من الفريقين، وفي النهاية سأنتقل إلى النادي الذي ستكون لي فرصة اللعب معه أكبر".

وأتم "تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي منع انتقالي للأحمر؟ نعم".

صاحب الـ 27 عاما شارك منذ بداية الموسم مع إنبي في 13 مباراة وخلالها سجل أربعة أهداف وصنع هدف وحيد.

أحمد أمين قفة إنبي
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