نفاد تذاكر مصر أمام كرواتيا في نهائي كأس العاصمة

الإثنين، 25 مارس 2024 - 11:07

كتب : FilGoal

منتخب مصر

نفدت تذاكر مواجهة مصر أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر.

ويستضيف استاد مصر بالعاصمة الإدارية المباراة النهائية والمقرر لها في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء 26 مارس الجاري.

وأقيمت كأس عاصمة مصر بمشاركة أربعة منتخبات وهم مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

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ويُحيي تامر حسني حفل ختام بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

ويبدأ حفل الختام بمشاركة تامر حسني في الثامنة والنصف مساء.

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وبدأت أسعار تذاكر المباراة النهائية من 75 جنيها.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة مصر ضد كرواتيا كالآتي:

الدرجة الثالثة شمال: 75 جنيها

الدرجة الثالثة يمين: 75 جنيها

الدرجة الأولى: 150 جنيها

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الحصول على موافقة بحضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر أمام نيوزيلندا في الافتتاح.

وتأهل منتخب مصر بعد التغلب على نيوزيلندا بهدف دون مقابل سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء.

وكانت تلك المباراة هي أولى المباريات الرسمية على استاد مصر الجديد بالعاصمة الإدارية.

بينما تأهل منتخب كرواتيا عقب التغلب على تونس بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي نفس التوقيت يستضيف استاد القاهرة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين تونس ونيوزيلندا.

تعتبر تلك البطولة هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وتأتي تلك الفترة الاستعدادية في مارس، قبل خوض المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في شهر يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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