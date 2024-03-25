قبل مواجهة المنتخب أمام كرواتيا.. تامر حسني يحيي حفل نهائي كأس عاصمة مصر

الإثنين، 25 مارس 2024 - 10:51

كتب : FilGoal

تامر حسني - استاد القاهرة في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

يُحيي تامر حسني حفل ختام بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

ويستضيف استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة منافسات نهائي كأس عاصمة مصر.

ويبدأ حفل الختام بمشاركة تامر حسني في الثامنة والنصف مساء.

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وأقيمت كأس عاصمة مصر بمشاركة أربعة منتخبات وهم مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وتأهل منتخب مصر بعد التغلب على نيوزيلندا بهدف دون مقابل سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء.

وكانت تلك المباراة هي أولى المباريات الرسمية على استاد مصر الجديد بالعاصمة الإدارية.

بينما تأهل منتخب كرواتيا عقب التغلب على تونس بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة مصر أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

وبدأت أسعار تذاكر المباراة النهائية من 75 جنيها.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة مصر ضد كرواتيا كالآتي:

الدرجة الثالثة شمال: 75 جنيها

الدرجة الثالثة يمين: 75 جنيها

الدرجة الأولى: 150 جنيها

كأس عاصمة مصر تامر حسني
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