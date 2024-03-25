بالعلامة الكاملة.. أمريكا تتوج بلقب دوري أمم الكونكاكاف للمرة الثالثة على التوالي

توج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بلقب دوري أمم الكونكاكاف للمرة الثالثة على التوالي.

وأقيمت ثلاث نسخ من مسابقة دوري أمم الكونكاكاف وحصدت أمريكا ألقابهم جميعا.

وتغلب منتخب أمريكا على المكسيك في المباراة النهائية التي أقيمت بولاية تكساس بهدفين دون مقابل.

وافتتح تيلر أدامز التسجيل في الدقيقة 45 قبل أن يضاعف جيوفاني رينا النتيجة بهدف جديد في الدقيقة 63.

وحقق منتخب أمريكا السلسلة الأفضل في المواجهات المباشرة أمام المكسيك بالحفاظ على سجلهم بدون خسارة للمباراة السابعة على التوالي.

ونجحت أمريكا خلال سبع مباريات في تحقيق الفوز خمس مرات مقابل التعادل مرتين.

ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كوبا أمريكا في الصيف المقبل والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد النسخة المقبلة مشاركة 16 منتخبا بينهم ستة من منتخبات أمريكا الشمالية.

الولايات المتحدة تكسب المكسيك وتحقق دوري أمم الكونكاكاف (2-0)✅ شاهد أهداف اللقاء ⬇ ⁦#CONCACAF | #SSC pic.twitter.com/ShcIvSkYDe — SSC (@ssc_sports) March 25, 2024

وجاءت المجموعات كالتالي

المجموعة الأولى: الأرجنتين - بيرو - تشيلي - كندا

المجموعة الثانية: المكسيك - الإكوادور - فنزويلا - جامايكا

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة الأمريكية - أوروجواي - بنما - بوليفيا

المجموعة الرابعة: البرازيل - كولومبيا - باراجواي - كوستاريكا

وتقام البطولة في الفترة بين 20 يونيو و14 يوليو.

وتقام مباراة الافتتاح بين الأرجنتين حامل اللقب وكندا، يوم 20 يونيو على ملعب مرسيدس بنز أرينا.

وينتهي دور المجموعات في 2 يوليو، على أن يُلعب دور الثمانية بين 4 و6 يوليو.

ويقام نصف النهائي في يومي 9 و10 من الشهر ذاته، ثم تُلعب مباراة الثالث والرابع يوم 13، ويُقام النهائي يوم 14 يوليو.

متصدر المجموعة الأولى سيلعب مع وصيف الثانية، ومتصدر الثانية يواجه وصيف الأولى، ليلتقي الفائزان في نصف النهائي.

الأمر ذاته ينطبق على المجموعتين الثالثة والرابعة، ما يعني أن البرازيل لن تلتقي بالأرجنتين إلا في المباراة النهائية، أو في تحديد المركز الثالث إذا خسر كلاهما نصف النهائي.