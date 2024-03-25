مواعيد مباريات الإثنين 25 مارس 2024.. منتخب الشباب يواجه تونس وديا

لا تزال فترة التوقف الدولي جارية والتي تشهد خوض المنتخبات للمباريات مع توقف الدوريات.

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منتخب الشباب

يلعب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما تحت قيادة وائل رياض مباراة ودية أمام تونس.

وتقام المباراة في الجزائر ضمن دورة الجزائر الودية الدولية.

وينطلق اللقاء في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت مصر.

وكان منتخب الشباب قد خاض مباراتين في الدورة الودية.

وخسر منتخب مصر تحت 20 عاما مواجهة الافتتاح أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما حقق الفراعنة الفوز على موريتانيا بنفس النتيجة.

ويخوض منتخب مصر للشباب معسكرا مغلقا بداية من الجمعة الماضية استعدادا للدورة الودية الدولية بالجزائر، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وموريتانيا.

تضم قائمة شباب مصر 27 لاعبا هم :

حراسة المرمي : حازم جمال - محمد منشاوي - أحمد وهب - محمد عبد الفتاح

الدفاع: أحمد عابدين - عبد الله فؤاد - أحمد مجدي - زياد خالد - حسن ابو المعاطي - محمد عبد المنعم - مروان حجي - محمد إبراهيم - سيف عصام

خط الوسط : إبراهيم عادل - عبد الرحمن شعبان ( كتكوت )- أحمد خالد ( كباكا )- محمد السيد - مروان محمود- محمد عبد الله - عمر خضر - عمرو خالد - عمار ياسر

خط الهجوم : محمد زعلوك - مهند محمد - محمد رأفت - عمر فتحي ( عموري )- محمد الدسوقي.