كروس: سأقرر مستقبلي خلال شهر أو شهرين.. ولا أعرف أين سيلعب مبابي

الإثنين، 25 مارس 2024 - 02:29

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد ألميريا

شدد توني كروس لاعب ريال مدريد أنه سيقرر مستقبله رفقة ناديه خلال شهر أو شهرين المقبلين.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد
الدوري الإسباني

وقال كروس لقناة TVE: "سأقرر مستقبلي خلال شهر أو شهرين ثم سنرى ماذا سيحدث".

وأتم "كيليان مبابي؟ دائما نريد أفضل اللاعبين في ريال مدريد وهو واحد منهم، لكن هو لا يعرف مستقبله فبالتالي أنا كذلك لا أعرف ماذا سيفعل".

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وحسب التقارير الإخبارية فأن مبابي لاعب باريس سان جيرمان رفض تجديد تعاقده الذي ينتهي نهاية الموسم وقرر الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد كروس بنهاية الموسم الجاري.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس من قبل أن نادي ريال مدريد الإسباني يخطط للاحتفاظ بنجمه الألماني وتجديد تعاقده.

وقال رومانو في بث مباشر عبر يوتيوب: "هناك تفاؤل في ريال مدريد بالحفاظ على توني كروس وتجديد تعاقده على الأقل لمدة موسم آخر".

وأضاف "ريال مدريد واثق من نفسه وينتظر فقط أن يتخذ توني كروس قراره النهائي بشأن مستقبله".

وواصل "النادي الإسباني يرى إنها فرصة جيدة للاحتفاظ به لموسم آخر".

وشارك توني كروس البالغ من العمر 34 عاما في 38 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري.

وعاد توني كروس من الاعتزال الدولي ليلعب مع منتخب بلاده ألمانيا في مباراة ودية ضد فرنسا وساهم في تحقيق فوز فريقه، بعدما لعب 90 دقيقة كاملة.

توني كروس انضم لريال مدريد في عام 2014 قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

ولعب مع ريال مدريد 455 مباراة سجل خلالها 28 هدفا وقدم 96 تمريرة حاسمة.

كما فاز توني كروس بالدوري الإسباني 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 5 مرات.

ريال مدريد باريس سان جيرمان توني كروس الدوري الإسباني كيليان مبابي
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