رئيس مودرن فيوتشر: ننتظر قرارا بنقل رفعت إلى القاهرة

الإثنين، 25 مارس 2024 - 02:03

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - أحمد رفعت

أوضح وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر انتظار القرار بنقل اللاعب إلى القاهرة لمواصلة علاجه.

أحمد رفعت

النادي : مودرن فيوتشر

مودرن فيوتشر

وتحسنت حالة رفعت وفقا لحديث أحمد عيد طبيب مودرن فيوتشر بدأ اللاعب في التنفس بشكل طبيعي دون أجهزة، واستعاد وعيه بالكامل.

وقال دعبس عبر أون تايم سبورتس 2: "لو النادي لم يكن لديه الإمكانيات كانت الدولة ستتدخل وتدعم اللاعب، ولابد أن يكون هناك تأمين طبي شامل على اللاعبين في الدوري المصري".

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وأكمل "ننتظر قرارا بنقل رفعت إلى القاهرة، بعدما استعاد معظم الوظائف الخاصة في الرئة والنفس".

وواصل "رفعت بدأ يتنفس بشكل طبيعي وفي بعض الأوقات يعتمد على الأكسجين ومع الوقت ينخفض اعتماده عليها. المشكلة الوحيدة هي الكلى وستأخذ وقتا، وعند السفر إلى القاهرة سيتم إجراء تحاليل مختلفة لمعرفة المراحل القادمة".

وأتم "وسيتم نقله بسيارة متكاملة من الإسكندرية للقاهرة، وسنوفر له كل شيء".

وسبق أن صرّح أحمد عيد طبيب مودرن فيوتشر عبر أون تايم سبورتس 2 الأربعاء: "أحمد رفعت بدأ التنفس بشكل طبيعي دون أجهزة، واستعاد وعيه بالكامل، وسيجري اختبارات إضافية في الأيام المقبلة، وبدأ التحرك والأكل".

وأضاف "تم نقله لغرفة مجهزة بجوار العناية المركزة، وسيتم اتخاذ قرار بشأن العلاج التنشيطي، وما يصلنا من الأطباء أن الأمور تسير بشكل جيد، وننتظر نتائج فحص الكلى الجديد وهناك بعض مشاكل في الرئة أيضا، والخروج من المستشفى سيكون على حسب حالة الكلى".

وأردف "عودة اللاعب للملاعب من الصعب الجزم بها، الأهم أن يصبح سالما، والأمر سيأخذ وقتا طويلا".

أحمد رفعت مودرن فيوتشر وليد دعبس
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