نادر شوقي: ما حدث لـ رفعت رسالة من الله لكي يعمل الكل بشكل صحيح

أبدى نادر شوقي وكيل أحمد رفعت تقديره لما قدمه نادي مودرن فيوتشر خلال فترة علاج اللاعب، بعد تعافيه من توقف عضلة القلب والتي حدثت له خلال مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد.

أحمد رفعت النادي : مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر

وقال عبر أون تايم سبورتس 2: "مودرن فيوتشر لم يقصر في أي شيء منذ بداية بشأن أحمد رفعت، ونادرا ما تجد نادي مصري يفعل ذلك".

وأضاف "هناك لاعبين يصابون بقطع في الرباط الصليبي وأنديتها تتركها، ومودرن فيوتشر يتكلف ماليا يوميا الكثير لعلاج رفعت".

وأكمل "أوجه الشكر لوليد دعبس رئيس النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي، والنادي كان ممكن ألا يدفع أي شيء، لكن وليد دعبس تعامل بـ "الجدعنة والأصول".

وأتم "رفعت ليس أول لاعب يحدث له ذلك، وهناك بعض اللاعبين في الدرجات الأدنى الذين يمرون بأكثر مما مر به رفعت، وربما حالة رفعت رسالة من الله لكي يعمل الكل بشكل صحيح".

وتحسنت حالة رفعت وفقا لحديث أحمد عيد طبيب مودرن فيوتشر بدأ اللاعب في التنفس بشكل طبيعي دون أجهزة، واستعاد وعيه بالكامل.