في أجواء جماهيرية رائعة.. الإسماعيلي يخسر من الأهلي الليبي في احتفالات المئوية

خسر الإسماعيلي من منافسه الأهلي الليبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما خلال الاحتفال بمئوية الدراويش وكذلك مهرجان اعتزال ونيس خير نجم الأهلي الليبي السابق.

وسجل ثنائية الأهلي الليبي أسامة الصريط وسالم روما.

وأعلن الإسماعيلي قبل المباراة تعيين اللواء ركن خالد خليفة حفتر، اللواء بالجيش الليبي رئيسا شرفيا وذلك تزامنا مع احتفالية مئوية تأسيس الدراويش.

وعلى الجانب الآخر تم تكريم ونيس في مهرجان اعتزاله بعد مسيرته الكروية والذي يعد من أساطير الأهلي الليبي.

ونيس كان هو صاحب ضربة البداية للمباراة ورد التحية للجماهير في الملعب.

أجواء رائعة

بداية المباراة اتسمت بالاحتفالات والأجواء المذهلة من قبل الجماهير وشهدت أيضا الاحتفال بالألعاب النارية مما أدى لتوقف المباراة لانعدام الرؤية قبل استكمالها مرة أخرى.

هدف أول

في الدقيقة 23 تمكن الصريط من تسجيل الهدف الأول للأهلي الليبي بعد عرضية من ركلة حرة ذهبت الكرة يمين أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي.

وسط حالة من السرحان من دفاع الإسماعيلي, بيسجل نادي أهلي بني غازي الهدف الأول برأسية قوية تسكن شباك أحمد عادل عبدالمنعم لتصبح النتيجة 1-0 لأهلي بني غازي في المباراة الودية للإحتفال بمئوية برازيل مصر🔥💛#ONTime_Sports pic.twitter.com/owpDP7sJcl — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 24, 2024

محاولات من الجانبين

حاول محمد عبد السميع لاعب الإسماعيلي إدراك التعادل لفريقه في الدقيقة 26 بعد تسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة علت المرمى.

وعلى الجانب الآخر حاول تراوري لاعب الأهلي الليبي توسيع الفارق من رأسية خطيرة لكن مرت أعلى المرمى.

شوط أكثر سخونة

دخل الإسماعيلي في الشوط الثاني برغبة كبيرة في إدراك التعادل ففي الدقيقة 60 أهدر محمد عمار من داخل منطقة الـ18.

وفي الدقيقة 62 عبد الرحمن مجدي يسدد ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة لكن تألق حارس مرمى الأهلي الليبي.

من يهدر يستقبل

واصل الإسماعيلي إهدار الفرص الخطيرة ففي الدقيقة 66 سدد عبد السميع كرة من داخل منطقة الجزاء لكن ذهبت أعلى المرمى.

رد الأهلي الليبي في الدقيقة 72 بمضاعفة النتيجة عن طريق روما بعد تسديدة متوسطة الارتفاع من خارج منطقة الجزاء.

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توقف المباراة للمرة الثانية

توقفت المباراة للمرة الثانية بسبب اعتراضات من لاعبي الإسماعيلي على حكم المباراة بسبب ما يعتقدوه أن الكرة تخطت خط مرمى الأهلي الليبي ولم تحتسب تلك الفرصة هدفا.

عاد فريق الإسماعيلي مرة أخرى لاستكمال المباراة ولم يتغير أي شيء فظل الإسماعيلي مستحوذا على الكرة دون إحداث خطورة على مرمى الأهلي الليبي حتى انتهت المباراة بهدفين دون رد.