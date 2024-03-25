تفوق جديد ضد منتخب لاتيني.. إيطاليا تنتصر على الإكوادور بثنائية

الإثنين، 25 مارس 2024 - 01:06

كتب : FilGoal

نيكولو باريلا - إيطاليا

انتصر منتخب إيطاليا على الإكوادور وديا بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان منتخب إيطاليا تفوق من قبل على فنزويلا بنتيجة 2-1 في إطار استعداداته للمشاركة في يورو 2024.

وشهد اللقاء مشاركة جويلمو فيكاريو لأول مرة بقميص منتخب إيطاليا.

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وتقدم منتخب إيطاليا مبكرا في الدقيقة 3 بتصويبة صاروخية من لورينزو بيليجريني من خارج منطقة الجزاء.

ووصل لورينزو للهدف السابع له في آخر 15 مباراة مع منتخب إيطاليا وروما، وهو نفس العدد الذي سجله في 49 مباراة سابقة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع سجل نيكولو باريلا هدف إيطاليا الثاني بتسديدة ساقطة من فوق الحارس بعد بينية من ريكاردو أورسوليني.

ويستعد بطل أوروبا للمشاركة في نهائيات يورو 2024، فيما يستعد منتخب الإكوادور للمشاركة في كوبا أمريكا 2024.

وسيلتقي منتخب إيطاليا في يونيو المقبل مع تركيا والبوسنة وديا قبل بداية يورو 2024.

ويتواجد منتخب إيطاليا في المجموعة الثانية ليورو 2024 رفقة ألبانيا وإسبانيا وكرواتيا.

فيما يتواجد منتخب الإكوادور في المجموعة الثانية لكوبا أمريكا 2024 رفقة فنزويلا وجامايكا والمكسيك.

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