كهربا: لا يوجد شرخ في علاقتي مع كولر.. وهذا أغلى هدف في مسيرتي

الإثنين، 25 مارس 2024 - 00:04

كتب : FilGoal

كولر مع كهربا

أوضح محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي أن علاقته لم تتأثر مع مارسيل كولر بعد حفل زفاف شقيقته.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال كهربا عبر قناة النهار: "أجلت حفل زفاف شقيقتي في وقت سابق 4 أشهر بسبب الارتباطات مع المنتخب والأهلي، وحددنا الموعد الجديد قبل شهرين من حفل الزفاف، ولم أكن أعلم أننا سنسافر في ذلك الوقت مع الأهلي. وحصلت على أذن من كولر حينها".

وأضاف "لا توجد مشكلة في استبعادي فنيا. كولر ساعدني بالعودة للعب كأساسي وهو من جهّز لي برنامجا خاصا خلال فترة إيقافي، وبعد حفل الزفاف أخبرني أنني المهاجم رقم 3 في الفريق وطلب مني الاجتهاد في التدريبات من أجل المشاركة".

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وشدد "ولم يحدث شرخ في علاقتي كولر بسبب ما حدث".

وردا على سؤال لاعب في الزمالك تريد رؤيته بقميص الأهلي، أجاب قائلا: "أحمد فتوح وأقول ذلك لأنه شخص قريب مني، وهو يحب الزمالك جدا وزملكاوي جدا، وليس لدي أي علاقة بارتباط اسم فتوح بالانتقال للأهلي من قبل".

وواصل "محمود الخطيب الأب الروحي بالنسبة لي وأكثر من ساندني في مسيرتي الرياضية، وغيّر من شخصيتي".

وأكمل "عدم التواجد في المنتخب؟ وجهة نظر حسام حسن تُحترم ولا يوجد أي مشكلة وسأحارب من أجل ارتداء قميص منتخب مصر مستقبلا".

وأردف "أتمنى أن يختم تريزيجيه مسيرته في الأهلي وكذلك محمد النني".

وأتم "أغلى هدف في تاريخي؟ هدفي ضد الهلال السوداني وقبلها كان ضد المغرب".

حاز هدف كهربا ضد الهلال على جائزة أفضل هدف في إفريقيا في 2023.

الأهلي كهربا كولر
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