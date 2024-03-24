مران الأهلي - انتظام جزئي لـ الشحات.. وبرنامج تأهيلي لثلاثي الفريق قبل لقاء سيمبا

الأحد، 24 مارس 2024 - 23:53

كتب : FilGoal

علي معلول - حسين الشحات

شارك حسين الشحات في جزء من التدريبات الجماعية لـ الأهلي عقب خروجه من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في تنزانيا في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وأدى اللاعبون فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وشارك حسين الشحات في جزء من التدريبات الجماعية، بعد شكوى اللاعب من آلام عضلية خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني وخضوعه لبرنامج تأهيلي.

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وواصل الثلاثي ياسر إبراهيم وأليو ديانج ووسام أبو علي، تنفيذ البرنامج الخاص بهم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

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وأعلن النادي الأهلي تعيين حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي رئيسا لبعثة الفريق الأحمر في تنزانيا.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا يوم الجمعة 29 مارس الجاري ويتولى إدارتها كل من:

حكم ساحة: توم أبو نجيل (جنوب إفريقيا)

مساعد أول: زاخيلي سويلا (جنوب إفريقيا)

مساعد ثان: يمبيناينا اندرياتياناريفيلو (مدغشقر)

حكم رابع: الفريد تشافاني (جنوب إفريقيا)

تقنية الفيديو: الموريتاني دحان بيدا ويعاونه أحمد امتيزال هيرال من موريشيوس.

وعلم FilGoal.com أن الحاجي الأو محمد حكما لمباراة العودة في القاهرة، ويعاونه كل من الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي، والإيفواري أدو هيرمان، والحكم الرابع هو باتريس مليزار من مورشيوس.

وفي الفيديو كل من الجابوني بيير جيسلان أتشو، ويعاونه الجنوب إفريقية أخونا زينيس ماكاليما.

وتقام المباراة يوم الجمعة 5 أبريل المقبل في استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي مران الأهلي حسين الشحات
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