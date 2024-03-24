خالد حفتر رئيسا شرفيا لـ الإسماعيلي.. وتكريم ونيس خير بعد اعتزاله

الأحد، 24 مارس 2024 - 23:43

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن نادي الإسماعيلي تعيين اللواء ركن خالد خليفة حفتر، اللواء بالجيش الليبي رئيسا شرفيا وذلك تزامنا مع احتفالية مئوية تأسيس الدراويش.

ويواجه الإسماعيلي نظيره الأهلي الليبي في إطار احتفالية الدراويش بمرور 100 عام على تأسيسه.

وعلى الجانب الآخر تم تكريم ونيس خير في مهرجان اعتزاله بعد مسيرته الكروية والذي يعد من أساطير الأهلي الليبي.

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ونيس كان هو صاحب ضربة البداية للمباراة ورد التحية للجماهير في الملعب.

وبدأت مسيرة خير في 1984 وارتدى قميص الأهلي في فترتين وتوج مع الفريق بلقب الدوري الليبي في 1992 وكأس ليبيا موسمي 1987-1988 و1990-1991.

كما ارتدى قميص الأهلي طرابلس وحقق معه لقب الدوري الليبي أيضا، كما شارك مع منتخب ليبيا في الدورة العربية عام 1988.

ولُقّب خير بـ "الفهد الأسمر".

وأشاد مسؤولو الإسماعيلي بحفاوة الاستقبال عند الوصول إلى ليبيا من الجانب الليبي مؤكدين على عمق العلاقات التي تجمع الناديين منذ سنوات طويلة.

وحرصت وسائل الإعلام المختلفة على إجراء مقابلات ولقاءات مع أعضاء البعثة وعلى رأسهم نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة.

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