دايلي ميل: مانشستر يونايتد يراقب موهبة برشلونة السنغالية

الأحد، 24 مارس 2024 - 22:54

كتب : FilGoal

مايكل فاي

يراقب نادي مانشستر يونايتد موهبة برشلونة ميكا فاي من أجل إمكانية التفاوض للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد قد أرسل كشافين من أجل مراقبة المدافع الذي يلعب في الفريق الثاني لبرشلونة.

وراقب كشافين النادي الكتالوني اللاعب البالغ من العمر 19 عاما في مباراة منتخب بلاده السنغال ضد ضد الجابون في المباراة الودية التي جمعتهما الجمعة الماضية.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الزمالك يستأنف في المحكمة الرياضية ضد فرجاني ساسي بيراميدز يحصد لقب الدوري المصري للسيدات تحت 20 عاما خروج ووكر وماجواير وجونستون من معسكر إنجلترا للإصابة كانسيلو يتحدث عن التحرر بعد إعلان تشافي رحيله.. ومبابي من أفضل 3 لاعبين بالعالم

وتمكن فاي من تسجيل هدف في فوز أسود التيرانجا على الجابون 3-0.

وحسب الصحيفة فقيمة فاي تبلغ 25 مليون يورو ويتواجد في السباق رفقة مانشستر يونايتد كل من باير ليفكوزن وإنتر ميلان للتوقيع معه.

ولم يلعب فاي أي مباراة مع الفريق الأول خلال الموسم الجاري رفقة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني.

وفضل تشافي ضم باو كوبارسي المدافع البالغ من العمر 17 عاما للعب في الفريق الأول وتمكن من الانضمام إلى منتخب إسبانيا وأصبح أصغر مدافع يشارك مع منتخب لاروخا في التاريخ.

وكسر كوبارسي رقم سيرجيو راموس لاعب إشبيلية الحالي وريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق كونه أصغر مدافع يمثل إسبانيا في التاريخ.

برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي السنغال الدوري الإسباني ميكا فاي
نرشح لكم
سكاي: مهلة من بايرن لـ ديفيز للرد على عرض تجديد عقده خروج ووكر وماجواير وجونستون من معسكر إنجلترا للإصابة كانسيلو يتحدث عن التحرر بعد إعلان تشافي رحيله.. ومبابي من أفضل 3 لاعبين بالعالم فينيسيوس: هذا ما يجب أن يفعله إندريك مع ريال مدريد مدير التواصل لمنتخب كرواتيا لـ في الجول: كنا نود أن يتواجه مودريتش وصلاح في بطولة العاصمة على رأسهم مودريتش.. منتخب كرواتيا يزور الأهرامات الأصغر في القرن الحالي وعلى ملعب ويمبلي.. أرقام قياسية حققها إندريك بهدفه مع البرازيل في إنجلترا رومانو: ريال مدريد يخطط لتجديد تعاقد توني كروس
أخر الأخبار
كهربا: لا يوجد شرخ في علاقتي مع كولر.. وهذا أغلى هدف في مسيرتي 6 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - انتظام جزئي لـ الشحات.. وبرنامج تأهيلي لثلاثي الفريق قبل لقاء سيمبا 17 دقيقة | الدوري المصري
خالد حفتر رئيسا شرفيا للنادي الإسماعيلي.. وتكريم ونيس خير بعد اعتزاله 27 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: مهلة من بايرن لـ ديفيز للرد على عرض تجديد عقده 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
دايلي ميل: مانشستر يونايتد يراقب موهبة برشلونة السنغالية ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يستأنف في المحكمة الرياضية ضد فرجاني ساسي ساعة | الدوري المصري
مباشر مئوية الدراويش - الأهلي الليبي (1)-(0) الإسماعيلي.. تسديدة خطيرة ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يحصد لقب الدوري المصري للسيدات تحت 20 عاما ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 4 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر