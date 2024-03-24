خبر في الجول - الزمالك يستأنف في المحكمة الرياضية ضد فرجاني ساسي

الأحد، 24 مارس 2024 - 22:43

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي - الأهلي والزمالك

تقدم الزمالك باستئناف للمحكمة الرياضية الدولية في قضية فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق بأحقيته في الحصول على 700 ألف يورو.

فرجاني ساسي

النادي : الغرافة

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك تقدم باالاستئناف خلال الأيام الماضية، وهو ما جاء خلال 21 يوما من وقت وصول الخطاب الرسمي من المحكمة الرياضية الدولية للنادي.

وحصل ساسي على حكم سابق لصالحه بأحقيته في الحصول على 700 ألف يورو من الزمالك، وتقدم النادي بالاستئناف على قرار فيفا.

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ثم رد اللاعب بالتقدم باستئناف في المحكمة الرياضية والتي أيدت حصوله على 700 ألف يورو، وهو ما جعل الزمالك يستأنف مجددا على القرار.

واستند ساسي في شكواه، حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، بأن الزمالك خصم 400 ألف يورو من مستحقاته لأسباب غير عادلة، حيث زعم أن الخصم جاء لغيابه عن المران رغم أن لائحة النادي لا تنص على تلك العقوبة.

وسبق أن كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق قائلا: "فرجاني ساسي مع رحيله كان هناك غرامة موقعة عليه والزمالك دفعها مع خصمها من مستحقاته بالإضافة لضريبة القيمة المضافة".

واستدرك "لكن ساسي قال إن الزمالك لم يبلغه بذلك الأمر ورفض تحمل القيمة المضافة وفيفا حكمت لصالحه والمحكمة الرياضية ألغت الحكم بعد الاستئناف من النادي، بعدها رفع ساسي قضية جديدة والآن نتفاوض حول التسوية".

ورحل فرجاني ساسي عن الزمالك بعد نهاية تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الماضي.

وفاز ساسي مع الزمالك بلقب لكل من الدوري المصري وبطولة الكونفدرالية والسوبر الإفريقي والسوبر المصري وكأس مصر.

وخاض ساسي 102 مباراة مع الزمالك وسجل 16 هدفا وصنع 17 آخرين.

وانضم فرجاني ساسي إلى الزمالك في صيف 2018 واستمر حتى نهاية تعاقده في صيف 2021.

ويلعب ساسي حاليا في صفوف الغرافة القطري بعدما سبق له ارتداء قميص الدحيل.

فرجاني ساسي الزمالك
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