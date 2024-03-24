انتهت مئوية الدراويش - الأهلي الليبي (2)-(0) الإسماعيلي

الأحد، 24 مارس 2024 - 22:40

كتب : FilGoal

الأهلي الليبي والإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي الليبي ضد الإسماعيلي في اللقاء الودي احتفالا بمرور 100 عام من تأسيس نادي الدراويش.

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انتهت

استكمال المباراة مرة أخرى

توقف المباراة للمرة الثانية بسبب اعتراضات من لاعبي الإسماعيلي على الحكم.

ق 72: جووول سالم روما لاعب الأهلي الليبي بعد تسديدة متوسطة الارتفاع من خارج منطقة الجزاء.

ق 66: محمد عبد السميع وتسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكن ذهبت أعلى المرمى.

ق 62: عبد الرحمن مجدي يسدد ركلة حرة رائعة والحارس ينقذ مرماه

ق 60: محمد عمار لاعب الإسماعيلي يهدر من داخل منطقة الـ18.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 40: رأسية خطيرة من تراوري لاعب الأهلي الليبي مرت أعلى المرمى.

ق 26: محمد عبد السميع يسدد كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة علت المرمى.

ق 23: جووول أسامة الصريط من رأسية على يمين أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي.

توقف المباراة بسبب انعدام الرؤية من الألعاب النارية واستكمالها مرة أخرى.

بداية المباراة

إيهاب جلال الإسماعيلي الأهلي الليبي شهداء بنينا
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