بيراميدز يحصد لقب الدوري المصري للسيدات تحت 20 عاما

الأحد، 24 مارس 2024 - 22:30

كتب : FilGoal

بيراميدز تحت 20 عاما سيدات

حقق فريق بيراميدز لقب الدوري المصري للسيدات تحت 20 عاما لأول مرة في تاريخه.

ويأتي اللقب من المشاركة التاريخية الأولى للفريق في البطولة.

وحسمت شابات بيراميدز اللقب بالفوز بنتيجة 4-3 على توت لحصد اللقب.

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وكان الشوط الأول انتهى بتقدم توت بنتيجة 2-0 لكن شابات بيراميدز قلبن النتيجة في الثاني بالفوز بنتيجة 4-3.

وبهذا الإنجاز حسم بيراميدز مشاركته بشكل رسمي في دورة شمال إفريقيا للسيدات بنسختها الجديدة ممثلا عن كرة القدم المصرية.

وكانت شابات بيراميدز أنهين المرحلة الأولى في البطولة بتحقيق الفوز في 19 مباراة من 19 وحصد 57 نقطة.

وسجلن 106 هدفا واستقبلن 11 هدفا في المباريات الـ 19.

وفي المرحلة النهائية تنافسن مع فرق توت عنخ أمون ووادي دجلة ودلفي وحصدن في 13 نقطة من 5 مباريات وقبل الجولة الأخيرة ضد وادي دجلة.

بيراميدز الدوري المصري للسيدات تحت 20 عاما
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