خروج ووكر وماجواير وجونستون من معسكر إنجلترا للإصابة

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خروج كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي وهاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد وسام جونستون حارس مرمى كريستال بالاس للإصابة.

وتعرض الثلاثي المذكور للإصابة، إذ خرج ووكر وماجواير من مباراة إنجلترا ضد البرازيل ولم يكملا المباراة.

وأصيب ووكر في الدقيقة 20 من اللقاء الودي ودخل إزري كونسا بدلا منه، وكذلك خرج ماجواير في الدقيقة 67 ودخل لويس دانك.

وضم جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا كل من ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي وجيمس ترافورد حارس مرمى بيرنلي بدلا من المصابين.

وشدد فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي أن إصابة ماجواير بسيطة ومن المتوقع عدم غيابه كثيرا عن الملاعب.

وكان بوكايو ساكا وهاري كين قد خرجا أيضا من معسكر المنتخب بسبب الإصابة.

وخسر منتخب إنجلترا من منافسه البرازيل وديا بهدف دون رد سجله إندريك على ملعب ويمبلي.