كانسيلو يتحدث عن التحرر بعد إعلان تشافي رحيله.. ومبابي من أفضل 3 لاعبين بالعالم

تحدث جواو كانسيلو لاعب برشلونة عن تحرر فريقه بعد إعلان تشافي هيرنانديز تركه تدريب الفريق والرحيل في نهاية الموسم الجاري.

جواو كانسيلو النادي : برشلونة برشلونة

وقال كانسيلو لصحيفة أبولا البرتغالية: "الأمر لا يعتبر نوع من أنواع التحرر، تشافي دائما مناسبا لنا، تشافي أكثر من يحب برشلونة في الفريق".

وأضاف "تشافي من أساطير برشلونة، الجماهير تنسى في بعض الأوقات ما فعله ليكون هنا، إذ كان النادي ليس في مستوى اقتصادي جيد أو حتى فنيا ويجب أن نمدحه بسبب ذلك".

وأكمل "أنا معجب كثيرا بتشافي كلاعب كرة قدم وسعيد بتدريبه لي، تشافي ضحى بنفسه من أجل الفريق وراحته".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب أن نضع في الاعتبار قوة كيليان مبابي وأنه من أفضل 3 لاعبين في العالم، اللاعبين الآخرين؟ أحب برناردو سيلفا ويوجد أيضا إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين".

ويتواجد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في برشلونة على سبيل الإعارة دون بند أحقية الشراء من مانشستر سيتي.

وشارك كانسيلو في 32 مباراة مع برشلونة خلال الموسم الحالي في جميع البطولات وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم.