فينيسيوس: هذا ما يجب أن يفعله إندريك مع ريال مدريد

الأحد، 24 مارس 2024 - 21:06

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - برشلونة

كشف فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ما يجب على إندريك زميله في منتخب البرازيل أن يفعله عندما ينضم إلى الملكي.

وقال جونيور للصحفيين عقب مباراة منتخب بلاده ضد إنجلترا: "من المهم الاستماع إلى اللاعبين القدامى والكبار في غرفة تبديل الملابس".

وأضاف "آمل أن يفعل جونيور ذلك فهو لاعب وشخص عظيم للغاية".

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وأتم "أتوقع أن يواصل التطور قبل الانضمام إلى ريال مدريد ليكون جاهزا لإحداث تأثير".

وقاز منتخب البرازيل على منافسه إنجلترا وديا بهدف دون رد على ملعب ويمبلي.

وحقق النجم البرازيلي الشاب إندريك العديد من الأرقام القياسية بالهدف الذي سجله مع بلاده في شباك إنجلترا.

اللاعب الذي لم يكمل عامه الـ18 حتى الآن سجل هدفه الأول بقميص منتخب البرازيل بعدما دخل المباراة في الشوط الثاني كبديل.

وأصبح إندريك أصغر لاعب يسجل هدفا لمنتخب البرازيل في القرن الحادي والعشرين.

كما أصبح إندريك أصغر لاعب يسجل هدفا سواء دوليا أو مع النادي في ملعب ويمبلي.

وهو أصغر لاعب يسجل لمنتخب البرازيل بعمر 17 عاما و264 يوما، منذ أن سجل رونالدو الظاهرة في 1994.

ومن المنتظر أن ينضم إندريك إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري بعدما تعاقد معه النادي الإسباني في وقت سابق وتركه مع فريقه حتى يكمل 18 عاما.

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