إسلام عيسى: بيراميدز لم يتخل عني لحظة واحدة.. ووقعت على التجديد دون تردد

شدد إسلام عيسى لاعب بيراميدز على أنه لم يتردد لحظة في تجديد تعاقده مع فريقه.

إسلام عيسى النادي : بيراميدز بيراميدز

وأعلن بيراميدز تجديد تعاقد إسلام عيسى دون الكشف عن مدة التعاقد.

وقال إسلام عيسى في تصريحات نقلتها صفحة بيراميدز: "سعيد بتجديد تعاقدي مع بيراميدز والاستمرار في تمثيل هذا النادي الكبير".

وأضاف "فخور باللعب في صفوف بيراميدز منذ 2019 وارتداء قميص هذا الفريق شرف كبير".

وأكمل "قرار تجديد عقدي مع بيراميدز لم يأخذ وقتا ووقعت بدون تردد لأنني أشعر بالراحة الكبيرة والاستقرار هنا".

وواصل "النادي لم يتخل عني لحظة واحدة وقت الإصابة وساعدني على العودة قويا بعد رحلة تأهيل في الإمارات".

وأتم تصريحاته "أسعى لمساعدة زملائي تشريف النادي في التحديات خلال الفترة المقبلة".

وانضم إسلام لصفوف بيراميدز في عام 2019 قادما من المصري.

وبدأ إسلام عيسى مسيرته مع نادي النصر قبل أن ينضم منه إلى المصري في عام 2018.

ومع بيراميدز لعب إسلام عيسى 158 مباراة سجل خلالها 26 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان بيراميدز تجديد تعاقد مدافعه أسامة جلال.

بالإضافة إلى الإعلان عن تجديد الظهير الأيسر محمد حمدي.