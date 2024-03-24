مدير التواصل لمنتخب كرواتيا لـ في الجول: كنا نود أن يتواجه مودريتش وصلاح في بطولة العاصمة

كشف توميسلاف باكاك مدير التواصل في منتخب كرواتيا تفاصيل الموافقة على خوض منافسات بطولة عاصمة مصر الودية.

وتواصل FilGoal.com مع توميسلاف باكاك للحديث معه عن انطباع منتخب كرواتيا عن المشاركة في البطولة والتواجد في مصر، وكذلك غياب محمد صلاح عن البطولة للإصابة.

وكل ما يلي جاء ردا من توميسلاف باكاك على أسئلة FilGoal.com.

ما هو شعورك تجاه وجودك في مصر حتى الآن، وما رأيك في الاستقبال والضيافة للوفد الكرواتي في مصر؟

نحن نستمتع حقا بإقامتنا في مصر حتى الآن، لدينا مرافق رائعة في فندقنا، ونتدرب في المركز الأولمبي المصري

شهدنا إنشاء الكثير من البنية التحتية الرائعة الجديدة ويبدو أن القاهرة سيكون لديها عرض قوي لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في المستقبل

استمتعنا بكرم الضيافة في كل مكان، بدءا من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم وحتى الأشخاص الموجودين في الفندق

نحن نقدر حقا الجهود التي بذلها المسؤولون في الاتحاد المصري لكرة القدم، خاصة السكرتير العام وليد العطار، حيث كانوا بارعين في تنظيم هذه البطولة على مستوى عال في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.

ما هي المزايا التي تقدمها المشاركة في هذه البطولة للمنتخب الكرواتي من وجهة نظرك؟

لم يعد هناك الكثير من الفرص لخوض بطولة ودية في فترات التوقف الدولي فنحن نخوض إما مباراة تأهيلية، أو مباراة في دوري الأمم، أو نهائيات بطولة، لذا فهذه فرصة نادرة لخوض مباراتين خاليتين من التوتر.

يرى مدربنا أن هذه البطولة فرصة عظيمة لبناء أجواء قوية في الفريق قبل بطولة أمم أوروبا 2024 هذا الصيف، ويلعب مباراتين جيدتين ضد خصوم ذوي جودة.

إنها فرصة لجميع اللاعبين لإظهار قيمتهم، بينما يقضون أيضا سبعة أيام معًا ويقومون بنوع من بناء الفريق.

نحن نؤمن بأن الوحدة والعمل الجماعي هما مفتاح النجاح الكرواتي، وهذه البطولة فرصة رائعة للعمل على تحقيق ذلك.

من الواضح أن النتائج مهمة دائمًا، وتتمتع كرواتيا بسمعة جيدة حقا في جميع أنحاء العالم، بعد حصولها على المركزين الثاني والثالث في نسختي كأس العالم السابقتين، ونريد حماية هذه السمعة وإظهار جودتنا في أي وقت وفي أي مكان نلعب فيه.

رغم وجود العديد من النجوم في المنتخب الكرواتي، هل غياب محمد صلاح عن البطولة سيكون مخيبا للآمال بالنسبة لك؟

يكن لاعبونا وطاقمنا أقصى درجات الاحترام لمحمد صلاح باعتباره أحد أفضل المهاجمين في اللعبة في آخر 6-7 سنوات، وكان من الرائع لو لعب لوكا مودريتش وصلاح ضد بعضهما البعض في هذه البطولة.

مع ذلك، فإن الصحة هي أولوية لكل لاعب، لذلك نحن نتفهم أنه لن يتمكن من الحضور هنا لهذه البطولة.

لقد كنا محظوظين باللعب ضد أفضل اللاعبين في العالم، من ليو ميسي إلى كريستيانو رونالدو، لكننا نركز دائمًا على فريقنا وغياب صلاح لا يؤثر على خططنا أو أفكارنا بشأن هذه البطولة.

بعيدا عن المباريات نفسها، هل هناك أي أنشطة خارج الملعب يخطط الوفد الكرواتي للقيام بها أثناء إقامته في مصر؟

نعم، نحن بالتأكيد نريد استغلال هذه الفرصة لاستكشاف التراث الثقافي الغني لبلدكم التاريخي، لذلك سنستغل يوم إجازتنا يوم الأحد لاستكشاف أهرامات الجيزة والمتحف المصري، ونحن نتطلع إلى تلك الزيارة، لأننا ندرك تاريخ مصر المثير للإعجاب، ومن المؤكد أنها ستكون تجربة رائعة أن نرى الأعجوبة الطبيعية القديمة المتبقية في العالم، الهرم الأكبر بالجيزة.

كيف ترى دور مصر في إنقاذ هذه البطولة، خاصة في أوقات الأزمات غير المتوقعة؟

كما قلنا سابقًا، نحن نقدر حقًا الجهود التي بذلها الاتحاد المصري لكرة القدم لإنقاذ هذه البطولة، وقد أعجبنا بما تم إنجازه في مثل هذا الوقت القصير.

لدينا حافلة تحمل علامة تجارية، مما يوضح مدى رغبة المضيفين في أن نشعر بالترحيب هنا في مصر.

كنا نفكر في إقامة بطولة في كرواتيا أيضا، ولكن بمجرد أن جاء عرض من الاتحاد المصري لكرة القدم لإقامة البطولة في مصر، قبلنا العرض بكل سرور، ونحن سعداء لأننا فعلنا ذلك لأننا نشعر بالترحيب الشديد هنا ونتطلع إلى مباراتين جيدتين وقضاء بضعة أيام أخرى في هذا البلد التاريخي.

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وتأهل منتخب كرواتيا لنهائي البطولة بعد التغلب على تونس بركلات الترجيح.

ليضرب موعدا مع مصر في النهائي الذي يقام يوم الثلاثاء المقبل في استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان منتخب مصر تأهل إلى نهائي البطولة بعد التغلب على نيوزيلندا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد.